Norja kieltää turkistarhauksen – "Iso voitto eläinten hyvinvoinnille"

Turkistarhaus on elinkeinona menettänyt merkitystään Norjassa. Maassa toimii enää alle 200 turkistarhaa, jotka tuottavat noin prosentin maailman minkki- ja kettuturkeista.

"Tämä on iso voitto eläinten hyvinvoinnille"

– Tämä on iso voitto eläinten hyvinvoinnille Norjassa. On ymmärretty, että eläinten huomioonottaminen on tärkeämpää kuin raha ja bisnesintressit, sanoi Noah-eläinsuojelujärjestön johtaja Siri Martinsen.