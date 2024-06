Komissaariksi soviteltu Henna Virkkunen: Turvallisuus on tulevan kauden tärkein asia

Kolmannelle kaudelleen EU-parlamentissa lähtevä Henna Virkkunen (kok.) sanoo pitävänsä tulevalla kaudella turvallisuutta kaikkein tärkeimpänä asiana. – Pidän kaikkein tärkeimpänä turvallisuustilannetta, ennen kaikkea Ukrainan tilannetta. Sillä, mitä Ukrainassa tapahtuu, on vaikutuksia vuosikymmeniksi eteenpäin koko EU:hun, hän sanoo STT:lle. Virkkusen mukaan ykkösasia on vahvistaa EU:n puolustusteollisuutta ja Ukrainan tukemista. Toinen asia on talouden kilpailukyky. – Olemme jääneet Yhdysvalloista talouskasvussa, ja samaan aikaan Kiina on kasvattanut poliittista ja taloudellista valtaansa. EU:n uudistaminen niin, että EU alkaa taas vetää investointeja ja innovaatioita puoleensa, on kova työ. Virkkunen sanoo olevansa hyvin tyytyväinen sekä omaan tulokseensa että kokoomuksen tulokseen. Kokoomus voitti sunnuntain EU-vaalit ja sai neljä meppipaikkaa. Virkkunen puolestaan kasvatti henkilökohtaista äänimääräänsä. Hän keräsi neljänneksi eniten ääniä koko maassa, vaikka kokoomuksen äänikuninkaaksi nousikin Ulkopoliittisen instituutin virkavapaalla oleva johtaja Mika Aaltola .

Löytyykö yhteinen sävel?

Kokoomus kuuluu EU-parlamentissa keskustaoikeistolaiseen EPP-ryhmään, joka on säilymässä EU-parlamentin suurimpana ryhmänä.



Siitä, olisko EPP valmis yhteistyöhön kansalliskonservatiivien ECR-ryhmän kanssa, on käyty paljon vilkasta keskustelua myös Suomessa. Suomalaispuolueista ryhmään kuuluvat perussuomalaiset, mutta mukaan saattaa tulla myös Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolue.



Orbán on ollut jatkuvana jarruna, kun unionin jäsenmaat ovat pyrkineet tekemään päätöksiä Ukraina-tuesta. Hän on myös edelleen pitänyt suhteita yllä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.



– Nyt vaalitulos on sellainen, että EPP:llä, sosialistien ja demokraattien ryhmällä ja Renew-ryhmällä on enemmistö. Lähtökohdaksi EPP:ssä on nyt ensisijaisesti asetettu, että katsotaan, löytyisikö sosialistien ja Renewin kanssa yhteinen sävel, Virkkunen sanoo.



Virkkusen mukaan ECR:stä on käytetty "hyvin poleemisia" puheenvuoroja, mutta käytännössä kaikki poliittiset ryhmät tekevät sen kanssa yhteistyötä EU-parlamentissa esimerkiksi lainsäädännöstä neuvoteltaessa.