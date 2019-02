EU-vasemmiston suomalainen pääsihteeri rikkoo kuvaa EU-vastaisuudesta – "Jos kritisoi tämänhetkistä tilannetta, ei se sitä tarkoita"

Vasemmistoryhmän pääsihteeri Sanna Lepola ohjaa huoneeseensa, jonka ilme on selvästi hillitympi. Lepola on EU-parlamentin puoluekoneistossa korkeimmalla istuva suomalainen.

Parlamentin istuntosalin vasemmassa laidassa on 52 europarlamentaarikkoa, joiden joukossa on yksi suomalainen, Merja Kyllönen. Hän edustaa ryhmän maltillisempaa siipeä.

EU-parlamentissa tehdään jo laskuharjoituksia siitä, mitkä puolueet voisivat muodostaa vaalien jälkeen enemmistön. Perinteinen konservatiivien (EPP) ja sosiaalidemokraattien (S&D) äänimäärä ei välttämättä riitä, joten lakien läpimenoon tarvitaan muidenkin tukea. Vasemmisto on näissä laskemissa usein kysymysmerkki.

– Mitä oikeammalle poliittisella kartalla mennään, sitä vähemmän siellä halutaan tehdä yhteistyötä vasemmiston kanssa. On näitä kommentteja, että äärioikeisto ja äärivasemmisto ovat sama asia, mitä se minun mielestäni ei tietenkään ole, Lepola sanoo.

EU-kriittinen, mutta ei kielteinen



Viimeisimpänä hampaissa on ollut Japanin vapaakauppasopimus, joka vasemmistoryhmän mielestä altistaa eurooppalaiset työntekijät heikommille työehdoille. Yleisesti sopimusta pidetään hyvänä, koska se poistaa kaupan esteitä ja voi laskea esimerkiksi Eurooppaan tuotavien autojen hintoja.

Ryhmä on erottunut joukosta myös Venezuelaa koskevilla kannoillaan. Se ei hyväksy maan parlamentin puhemiehen Juan Guaidon nousua väliaikaiseksi presidentiksi ohi Nicolas Maduron ja on näin eri linjoilla parlamentin ja monien EU-maiden kanssa.

Ryhmästä löytyy ymmärrystä Venäjälle. Sen riveistä on arvosteltu kitkerästi niin EU:n Venäjän-suurlähettilään kotiuttamista Salisburyn hermomyrkkyiskun jälkeen kuin maan vastaisia pakotteitakin.

Kaduille lähteneiden keltaliivien ja muiden liikkeiden suosio kertoo hänen mielestään siitä, että jotain on vialla ja tarvitaan muutoksia.

– Sosiaaliset epäkohdat ja eriarvoisuus kasvavat koko ajan Euroopassa. Työttömyys on matalampi kuin on ollut pitkään aikaan ja bruttokansantuote on korkeammalla, mutta silti eriarvoistuminen kasvaa. Se luo tyytymättömyyden tunnetta.