Maahanmuuttovirasto perustaa vastaanottokeskukset Espooseen ja Seinäjoelle – Ukrainasta paenneiden majoitustarve Suomessa kasvanut

Majoituspaikkojen määrää on nostettu myös parilla tuhannella jo toiminnassa olevissa vastaanottokeskuksissa. Ennen Espoon keskuksen avaamista Suomessa oli eri puolilla maata 27 vastaanottokeskusta, joista seitsemän on alaikäisyksiköitä.

– Maahanmuuttovirasto on jatkanut vastaanottokeskuspaikkojen lisäämistä jo toiminnassa olevissa vastaanottokeskuksissa. Tämän lisäksi vastaanottokeskuksissa on tarvittaessa hätämajoituspaikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön ennen kuin ihmiset siirtyvät varsinaiseen majoitukseen. Kuntien ja seurakuntien kanssa on myös kartoitettu majoitustiloja, sanoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen tiedotteessa.