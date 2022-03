Venäjän-kauppa romahti hetkessä 60 prosenttia – Suomen talouskasvun ennustetaan lähes tyrehtyvän

– Viennissä lasku näkyy eniten suurimmissa tullinimikkeissä, kuten koneet ja laitteet, joissa on myös eniten vientipakotteita. Toinen suuri vientipakotenimikeryhmä on sähkökoneet ja -laitteet, joka on ollut kovassa pudotuksessa jo viimeiset kolme viikkoa. Vientipakotteiden ulkopuolisten ryhmien suurin lasku on paperissa ja pahvissa sekä energiatuotteissa, kertoi tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä tiedotteessa.