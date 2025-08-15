Ukraina sanoo vallanneensa takaisin kuusi kylää Donetskin alueella

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän tiistainen eteneminen oli yksi suurimmista vuorokauden sisällä tehdyistä etenemisistä sodassa yli vuoteen.
Ukraina sanoo vallanneensa takaisin kuusi Venäjän hiljattain valloittamaa kylää Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Asiasta kertoo Ukrainan asevoimien yleisesikunta.
Ukrainan ilmoitus tuli, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin olivat aloittamassa kahdenvälistä tapaamistaan Alaskan Anchoragessa.
Venäjä eteni tiistaina nopeasti Dobropilljan kaupungin suunnalla Donetskin alueella. Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän tiistainen eteneminen oli yksi suurimmista vuorokauden sisällä tehdyistä etenemisistä sodassa yli vuoteen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aiemmin tänään, että Ukrainan asevoimat oli lähettämässä lisävahvistuksia Dobropilljaan ja muihin osiin Donetskin aluetta.
Zelenskyin mukaan Venäjän asevoimat kärsi edelleen merkittäviä tappioita pyrkiessään varmistamaan Venäjän johdolle suotuisammat poliittiset asemat Alaskan tapaamiseen.