MTV Uutiset seuraa: Hallitus kokoontuu päättämään tiukemmista rajoituksista – Marin: "Suomen on reagoitava"

Kello 16.03. Pääministeri Sanna Marin (sd.) korostaa, että pandemiassa on ollut monia vaiheita ja nyt omikronmuunnos leviää Euroopassa vauhdilla ja Suomen on reagoitava. Monista erilaisista kysymyksistä keskustellaan. Muun muassa matkailuun ja ravintoloihin liittyviä kysymyksiä. Mitään vaihtoehtoja ei voida sulkea pois. Marin uskoo, että neuvotteluissa menee aikaa. Rokottamisen suhteen eri kunnissa on erilainen tilanne. Toiset kunnat ovat nopeampia kuin toiset ja hallitus pyrkii kuntia tukemaan.