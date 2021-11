Suora lähetys käynnissä: Hallitus neuvottelee koronatilanteesta, pääministeri Marin etänä flunssan takia – MTV on paikalla Säätytalolla

MTV on Säätytalon portailla ministereitä vastassa ja näyttää suoraa lähetystä paikan päältä kello 14.20 alkaen.

MTV Uutisten tietojen mukaan asialistalla on myös esimerkiksi valtakunnallinen etätyö- ja maskisuositus.

14.43 : Anna-Maja Henriksson (r.) totesi medialle, että mikäli uusia rajoituksia tulee, on mietittävä, mitä niillä halutaan saavuttaa.

– Kaikkein tärkeintä on, että ihmiset edelleen muistavat, että rokote on avain yhteiskunnan auki pitämisen. He, ketkä rokotetta eivät ole vielä ottaneet, heidän olisi syytä nyt se tehdä.