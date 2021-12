MTV Uutiset selvitti: Yli vuoden poliisin tutkinnassa olleiden juttujen määrä kaksinkertaistui vuodessa – "Kyllä tähän pitää lääkkeitä löytää"

Keskimääräinen tutkinta-aika, pois lukien liikennerikokset, on nyt 166 päivää. Yli vuoden tutkinnassa olleita, yhä auki olevia juttuja, on nyt yli 42 000 kappaletta ja se on tuplat vuoden takaisesta ja kun katsoo kehitystä 2018-2021, niin kasvu on 170 prosenttia.