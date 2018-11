MTV Uutiset selvitti: Pitkäaikaisen toimeentulotuen saaminen yhä tavallisempaa – näin asiaa kommentoi kuusi vuotta tukea saanut mies

MTV Uutiset selvitti, että pitkäaikaisesta toimeentulotuen saannista on 2000-luvulla tullut yhä tavallisempaa, kun vastaavasti lyhyet tuet ovat vähentyneet. Toimeentulotuen alkuperäinen tarkoitus on ollut lyhytaikainen, viimesijainen tukimuoto.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole tarpeeksi



– Yksiön mediaanivuokra Helsingissä on 738 euroa kuukaudessa. Kallimpiakin on, mutta tätä halvempia ei kerta kaikkiaan ole, Racine sanoo.

Toimeentulotukea on kritisoitu passivoivaksi tueksi. Tuelta on yksinkertaisesti hankala päästä pois. Racine pitää tärkeänä syynä asumiskustannuksia.

"Yliraskas prosessi"



– Puhutaan paljon siitä, kuinka yliraskas prosessi on uusia hakemukset ja kuinka usein päädytään tuen leikkaukseen tai siihen, että tiettyjä laskuja ei hyväksytä menoina. Tämän seuraamuksena budjetointi on käytännössä mahdotonta, koska tukipäätöksestä toiseen ei koskaan tiedä, missä mennä, tai paljonko rahaa on käytettävissä minäkin kuukautena.