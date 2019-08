MTV Uutiset selvitti ikuisuuskysymyksen: Onko kannattavampaa maksaa mätkyjä vai saada veronpalautuksia? Asiantuntijan vastaukset voivat yllättää

Veronpalautusten saamista sanotaan usein kannattamattomaksi ja syy on melko yleisesti tiedossa: inflaatio syö rahan arvosta tietyn summan ajan kuluessa. Kun rahan saa palautuksina, sen ostovoima on inflaation myötä pienempi kuin mitä sen ostovoima olisi ollut silloin, kun rahan on maksanut veroina Verohallinnolle.

Inflaation vaikutuksen minimoimiseksi Verohallinto maksaa veronpalautuksille pientä 0,5 prosentin korkoa. Juju on siinä, että inflaatio on harvoin noin alhainen: viimeisen vuoden aikana inflaatio on ollut alhainen, mutta se on silti ollut keskimäärin noin prosentin luokkaa.