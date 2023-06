Kuristavatko asuntovelan korot? Pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo askelmerkit selviytymiseen

– Pääosa suomalaisista ei kuulu tähän huonosti selviävään porukkaan, vaan valtaosa suomalaisista asuntovelallisista selviää näistä korkotasoista. Totta kai se tuntuu ja joutuu supistamaan. Verrattuna kymmeneen edellisen vuoden velallisten kissanpäiviin aika on toinen.

Korkosuoja pahentaa ongelmaa

Ennen lainan myöntämistä pankit testaavat lainanhakijan maksukykyä talouden stressitestillä ja hakijaa pyydetään arvioimaan taloudellista tilannettaan laajastikin. Tästä huolimatta yllätyksiä tulee. Oman taloudellisen tilanteen ennakoiminen pitkän ajan päähän on usein haastavaa. Yllättävä elämäntilanteen muutos kuten sairaus, ero tai työpaikan menetys voi keikauttaa kenen tahansa talouden ongelmiin. Tällöin korkojen reipas nousu voi tietää suuria ongelmia.

Korkosuojia on useita erilaisia. Korkokatto esimerkiksi tarkoittaa, että lainan viitekorolle asetetaan katto, jonka yli korko ei nouse. Toinen versio on niin sanottu korkoputki, tällöin korko sidotaan tiettyihin viitearvoihin, joiden sisällä oman lainan korko jatkossa pysyy.

Kummastakaan ei ole apua, jos ongelma on jo olemassa. Korkosuojat seuraavat markkinakorkoja, joten korkeat korot vaikuttavat korkosuoja hintaan. Brotherus kertoo, että korkosuojien kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

– Korkosuoja auttaisi siinä tapauksessa, jos korot merkittävästi tästä vielä nousisivat. Jos on jo pulassa nyt, niin korkosuoja vain lisää kuukausimenoja ja pahentaa sitä tilannetta tässä ja nyt.

Lyhennysvapaa on tölkin potkimista

Monia saattaa houkutella ajatus lyhennysvapaasta. Lyhennysvapaalla, kuten nimestä voi arvata, lainasta sovitaan tauko, jonka aikana lainaa ei makseta takaisin. Lyhennysvapaalla korot ja lainan muut kulut täytyy edelleen maksaa, eikä laina lyhene. Brotherus sanoo, että lyhennysvapaa on hyvä vaihtoehto niille, joiden tulot ovat väliaikaisesti normaalia heikommissa kantimissa. Esimerkiksi perhevapaalla, opiskelemassa tai työpaikan vaihdoksen keskellä.

– Mikäli on hankalassa tilanteessa nyt siksi, etteivät korot mahdu nykyisiin tuloihin tai omaan tulonäkymään, niin lyhennysvapaa ei ole hyvä keino. Silloin se on vähän niin kuin tölkin potkimista eteenpäin – se tölkki tulee korkoineen päivineen vastaan siellä edessä.

Viitekorko vaihtoon, jos pankki suostuu

Myös pankkien ja ajankohtien välillä on eroja. Useimmiten vaihto pitkästä 12 kuukauden euriborista vähintään 6 kuukauden euriboriin onnistuu. Kuitenkin 1 kuukauden euriboriin vaihtamiseen pankit ovat juuri nyt suhtautuneet erittäin nihkeästi.

– Keskimäärin lyhyemmät euriborit tulevat edullisemmaksi. Vaikka 12 kuukauden euribor ylitti neljän prosentin rajan, 3 kuukauden euribor on vasta vähän yli 3,5 prosenttia. Jos sitä pystyy joko ilman kuluja tai pienillä kuluilla vaihtamaan, niin se tulee todennäköisesti edullisemmaksi ja maksaa itsensä pian takaisin.

Brotherus kertoo, että tässä keinossa on muistettava, että lyhyemmän aikavälin euribor vaihtelee nopeammin. Asiaan vaikuttaa myös oma riskinsietokyky ja -halu.

Asunto myyntiin

– Sitten pitää miettiä, pitääkö se laina maksaa pois. Eli mahdollisesti myydä se koti, minkä vakuudeksi se (laina) on otettu. Ongelmat helposti kertautuu ja syvenee, jos kuvittelee että lyhennysvapailla ne korot laskee niin matalalle, että niistä selviää. Omaa taloutta pitää sopeuttaa tavalla tai toisella. Jos on iso laina, niin asuminen on yksi tekijä, josta säästöjä täytyy harkita.