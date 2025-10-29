Kela muistuttaa tarkistamaan tämän vuoden verokortin tulorajan.
Jos tuloraja ylittyy loppuvuodesta, Kelan maksamat tuet verotetaan perusprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla. Osa Kelan maksamista tuista on verotettavaa tuloa, osa verotonta.
Uuden verokortin voi tilata Verohallinnon Omavero-palvelusta. Jos uusi verokortti koskee tulevia maksuja, Verohallintoa voi pyytää toimittamaan sen suoraan Kelaan.
Ennakonpidätystä voi myös korjata jälkikäteen tilaamalla uuden verokortin ja pyytämällä Kelasta ennakonpidätyksen korjausta.