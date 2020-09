MTV Uutiset kysyi, millä alueilla korona on nyt kiihtymisvaiheessa – näin sairaanhoitopiirit vastasivat: suurimman koronailmaantuvuuden piiri ei ota maskisuosituksia käyttöön

Kiihtymisvaiheen tunnusmerkistössä koronan ilmaantuvuuden alaraja on 10 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku yli 50 – silti ei uusia suosituksia

Etelä-Savossa ilmaantuvuusluku on maan suurin, 51,6, mutta uusia suosituksia ei olla nyt ottamassa käyttöön.

Kiihtymisvaihetta on vaikea ennustaa, mutta oletettavasti se on jossain vaiheessa tulossa. Meillä oli Etelä-Karjalassa edellinen tartunta todettu 29.8. otetuissa näytteissä, kunnes tänään saimme kuulla peräti neljästä toisistaan riippumattomasta tartunnasta alueellamme. Keväästä asti meillä on kuitenkin vain yhteensä 33 tartuntaa.