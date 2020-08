Tartuntoja virrannut Suomeen Balkanilta ja Ruotsista, maskeille aluesuosituksia, testauskapasiteetti tiukilla syksyllä – katso tästä tuoreimmat koronatiedot

Tartuttavuusluku nousi yli yhden

Uusien koronavirustartuntojen määrä on valtakunnallisesti vielä vähäinen, vaikka tartuntoja on todettu jonkin verran enemmän heinäkuun aikana, kerrotaan STM:n tiedotteessa.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime viikolla 74 uutta tapausta. Tartuntojen määrä on kasvanut ministeriön mukaan noin 10 tapauksen viikkotahtia.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,10 - 1,40 (90 prosentin todennäköisyysväli).

Viikoittaisten testien määrä on noussut lähes viidenneksellä, ja se on nyt 619 testiä 100 000 asukasta kohden. Tautitapausten osuus näytteistä on ollut jo usean viikon ajan pieni, vain 0,2 prosenttia, sanotaan ministeriön tiedotteessa.