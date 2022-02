MTV Kanadassa rekkaprotestien keskellä: "Antaa tulla sakkoja, me pysymme täällä" – myös Convoy Finland tunnetaan Ottawassa

Karppisen mukaan mielenosoittajille on jaettu jo yli tuhat sakkoa. Mielenosoituksia ne eivät ole kuitenkaan päättäneet.

– Tähän mennessä se ei ole auttanut mitään. Mielenosoittajat ovat sitä mieltä, että ei kiinnosta, antaa tulla sakkoja, me pysymme täällä niin kauan, kunnes meidän vaatimuksiimme vastataan, Karppinen kertoo.

Koronarajoitusten purun lisäksi vaatimuslistalla ovat nyt myös Kanadan hallituksen ja eritoten pääministeri Justin Trudeaun ero.

Kanadan pääkaupungin Ottawan tietyt keskeiset kadut ovat olleet jo parin viikon ajan protestoijien hallussa.

– Osa (kaupunkilaisista) on tukenut mielenosoittajia, mutta suurin osa on erittäin turhautuneita. Täällä on ollut lähestulkoon yhteenottoja, Karppinen kertoo.

Esimerkiksi Karppinen nostaa tapauksen eiliseltä, jossa yksi henkilö yritti estää rekkaa parkkeeraamasta. Hän kuitenkin hävisi mielenosoittajille.

– Protestoijat hyvin nopeasti piirittivät hänet, Karppinen sanoo.

Convoy Finland tunnetaan

Karppinen kuvailee Ottawan keskustan olevan tällä hetkellä yhdenlainen leirikeskus. Nuotiot palavat, savu haisee ja rekat tööttäilevät.

Paikallisten asukkaiden elämää on lisäksi haitannut se, että monet liikkeet ovat joutuneet sulkemaan protestien vuoksi ovensa. Kiinni on esimerkiksi Ottawan suurin ostoskeskus, Karppinen kertoo.

Protestien toinen kiintopiste on Detroitin ja Windsorin välinen raja-asema, jota poliisit ovat nyt alkaneet tyhjentämään mielenosoittajista.

– Eilen julistettiin hätätila, joka mahdollistaa jopa 70 000 euron arvosta sakkoja tai voidaan määrätä vuodeksi vankilaan. Parinsadan henkilön protesti (Detroitin ja Windsorin välisellä) rajalla kutistui noin parinkymmeneen henkeen, Karppinen sanoo.

– Poliisi on aloittanut raivauksen. He ovat optimistisia siitä, että loputkin protestoijat poistuvat. Viranomaisten haaste on siinä, ettei se ole ainoa rajanylityspaikka, jossa protestoijia on. Niitä on pari muutakin, Karppinen jatkaa.

Kanadan protestoijista on otettu mallia myös esimerkiksi Suomessa ja Ranskassa. MTV Uutisten kirjeenvaihtajan Karppisen mukaan kanadalaiset mielenosoittajat ovat mielenosoitusten leviämisestä mielissään.