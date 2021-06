MTV Uutiset Kaliforniassa: Yhdysvaltain suurin osavaltio purki koronarajoituksensa – hinnat nousevat ostobuumin keskellä

Suomen lippu on näkyvästi esillä toimistotiloissa Kaliforniassa. Suomalaisen ohjelmistoyrityksen Vincitin täysrokotetut työntekijät ovat palanneet toimistolle ja yrityksellä pyyhkii muutenkin hyvin.

– Loppuvuodesta 2020 vauhti on vain kiihtynyt meidän osalta. Meillä on tällä hetkellä täysi rekrytointi päällä, ollaan palkattu tänä vuonna joukkueellinen uusia työntekijöitä ja tullaan palkkaamaan merkittävästi lisää, Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu kertoo MTV Uutisille.

– Kun muutin tänne Suomen listautumisen jälkeen vuonna 2016, niin työntekijöitä oli yksi eli minä. Nykyään väkimäärä on yhteensä 60 ja liikevaihto oli viime vuonna 6,5 miljoonaa, Houttu kertoo.

"Ihmiset haluavat käyttää rahaa"

Kalifornia on Yhdysvaltain suurin talous lähes 40 miljoonalla asukkalla.

– Osavaltion tilanne ei voisi olla parempi. On aika nurinkurista, että budjetti oli 87 miljardia ylijäämäinen. Suuryritysten verokertymä on ollut suuri ja se on johtanut tähän tilanteeseen. Sen päälle tuli liittovaltiotasolta 27 miljardin lisäpotti, Suomen Los Angelesin konsulaatin pääkonsuli Stefan Lindströmkertoo.