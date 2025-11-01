Venezuelan rannikon edustalla sijaitseva Trinidad ja Tobago on asettanut armeijansa valmiustilaan. Samalla se on kutsunut koko armeijahenkilöstön takaisin tukikohtiin.
Uutistoimisto AFP:n näkemän armeijan lähettämän viestin mukaan joukot on asetettu ykköstason valmiustilaan. Syynä valmiustilalle ovat Yhdysvaltain ja Venezuelan väliset jännitteet.
AFP:n toimittajien mukaan valmiustila aiheutti ihmisissä paniikkia saarivaltion pääkaupungissa Port of Spainissa, missä paikalliset kiirehtivät ostamaan ruokaa ja polttoainetta. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään rauhallisina.
Lue myös: Jännitteet kiristyvät: Yhdysvaltain sotalaiva saapui Trinidad ja Tobagoon, Venezuela syyttää lavastetusta hyökkäyksestä
Yhdysvaltalaismediat uutisoivat lähteidensä pohjalta perjantaina, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto kaavailee sotilaallisia iskuja kohteisiin Venezuelassa. Trump kiisti harkitsevansa iskuja.