Päätoimittajan kommentti: Sanna Marin päihittää Saksan kansleriehdokkaan Twitterissä, mutta audienssia Laschetin luo pitää nyt kiirehtiä

Henkilön poliittista painoarvoa ei mitata Twitter-seuraajien määrällä, mutta tarkistetaanpa asia nyt kumminkin: Suomen pääministerillä Sanna Marinilla on tätä nykyä Twitterissä yli 226000 seuraajaa. Armin Laschetilla seuraajia puolestaan on noin 137000.

Kenellä Armin Laschetilla?

Saksalaisella konservatiivipoliitikolla, josta tiistaina tuli kristillisdemokraattipuolue CDU:n kansleriehdokas ja samalla Saksan todennäköinen seuraava liittokansleri.

Yllä mainitut lukemat kuvastavat, että Laschet on toistaiseksi saanut tehdä politiikkaa sangen rauhassa Saksan rajojen sisällä ilman mediahypetystä suuntaan taikka toiseen. Näin siitä huolimatta, että hänet jo viime tammikuussa valittiin CDU:n puheenjohtajaksi.

Trendilehtien kansikuviin Laschet tuskin päätyy vastedeskään, sillä ne eivät ole 60-vuotiaita germaanimiespoliitikkoja varten. Mutta Twitter-seuraajien määrä varmasti ponnahtaa lähiaikoina aivan uusille satatuhatluvuille. Tästä päivästä lähtien Laschetin sanomisilla alkaa olla eurooppalainen, jopa globaali, kaikupohja.

Tämä johtuu siitä, että Laschet on nyt Saksan ykköspuolueen puheenjohtaja ja kansleriehdokas ja suurella todennäköisyydellä tulee valituksi Saksan seuraavaksi liittokansleriksi. Valinta tapahtunee ensi syyskuun lopulla, kun maassa käydään liittopäivä- eli parlamenttivaalit. Pienen iäisyyden hallinnut Angela Merkel ei enää ole ehdolla.

Lähtöasetelma on Laschetille heikko

Alku ei kylläkään lupaa Laschetille hyvää. Kansleriehdokaskilpa Baijerin osavaltion pääministerin ja kansansuosikki Markus Söderin kanssa oli repivä väsytystaistelu.

Ensi töikseen Laschetin pitää kuroa umpeen puolueensa (ja Baijerin sisarpuolueen) ratkenneet rivit. Sitten on vuorossa puolueen imagonkohotus. Kolhuja on tullut, kun joidenkin konservatiivipoliitikkojen on arveltu hyötyneen koronapandemian aikana maskibisneksistä.

Uusimmissa kyselyissä puolueen kannatus on valunut saksalaisilla mittapuilla alas, alle 30 prosentin, mikä on saanut yltiöpäisimmät kuvittelemaan, että konservatiivit voisivat jopa hävitä ensi syksyn vaaleissa vihreille.

Vihreät ovat nousseet rakettimaisesti Saksan toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ohi sosiaalidemokraattien, ja he saivat valituksi itselleen kansleriehdokkaan jo maanantaina. Valituksi tuli 40-vuotias Annalena Baerbock.

Vaalimenestystä kovalla prosentilla

Laschetia on luonnehdittu Saksan mediassa maltilliseksi liberaaliksi. Hän on katolilainen eikä peittele vakaumustaan. Hän on naimisissa, lapsia on kolme.

Poliittista henkilöhistoriaa riittää, sillä hän tuli valituksi liittopäiville eli parlamenttiin jo vuonna 1994. Yhden kansanedustajakauden jälkeen hän pyrki ja pääsi Euroopan parlamenttiin, jossa sielläkin viihtyi yhden kauden.

Laschetin tulokset viimeksi kuluneiden neljän vuoden ajalta puhuvat puolestaan: hän on piinkova poliitikko. Vuonna 2017 Nordrhein-Westfalenin osavaltiovaaleissa hänen onnistui nostaa puolueensa valtaan – temppu, joka oli onnistunut CDU:lta vain kerran aiemmin viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Nordrhein-Westfalen on Saksan väkirikkain osavaltio, asukkaita noin 18 miljoonaa. Demarihegemonia on näihin päiviin asti ollut vahva.

Laschetin voittosarja sai jatkoa viime tammikuussa, kun hän päihitti kilpakumppaninsa CDU:n puheenjohtajavaalissa. Voitto oli niukka, mutta riittävä. Niukka oli kisa myös kansleriehdokkaan paikasta, mutta jälleen voittaja oli Laschet.

Saksan seuraavan todennäköisen liittokanslerin Suomi-suhde on jonkinmoinen arvoitus. Mutta Suomi on pieni ja Saksa suuri. Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani, ja monissa tärkeissä EU:n tulevaisuutta koskevissa asioissa Suomi on ainakin tähän asti löytänyt Saksasta tukea.

Siksi Suomen päättäjien, Sanna Marinin etunenässä, kannattaa panna tapaamispyyntö vetämään pikimmiten. Edes Teamsissa. Jonoa kertyy jo, sillä valta vetää puoleensa.