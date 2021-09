Ääntenlaskenta on valmistunut: Sosiaalidemokraateista Saksan suurin puolue

SPD:n osuus äänistä on kasvamassa yli viidellä prosenttiyksiköllä edellisvaaleista. Vaalien suurimman tappion on kärsimässä väistyvän liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolue, jonka osuus äänistä on laskenut noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä edellisvaaleista vuonna 2017. Sisarpuolue CSU:n lasku on prosentin luokkaa.