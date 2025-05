MTV USA:ssa: Tapaavatko Zelenskyi, Putin ja Trump tällä viikolla Turkissa?

Toteutuuko Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen torstaina? MTV Uutiset Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja arvioi tilannetta.

Venäjä ehdotti sunnuntaina suoria neuvotteluja Ukrainan kanssa, ja Turkki tarjoutui isännöimään niitä torstaina.

Volodymyr Zelenskyi ilmoitti pian tämän jälkeen olevansa valmis tapaamaan Putinin henkilökohtaisesti Istanbulissa.

Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi harkitsevansa matkustamista Turkkiin.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen, onko Trump matkaamassa torstaina Istanbuliin?

– Kyllä hän on sanonut aikovansa näin tehdä, mikäli Putinin ja Zelenskyin tapaaminen toteutuu. Hän sanoo miettivänsä asiaa. Trump on sanonut koko toisen presidenttikauden ajan, että hän haluaa tavata Putinin henkilökohtaisesti, Karppinen kertoo Seitsemän uutisissa.

– Ja kun Trump sattuu nyt olemaan Lähi-Idässä samaan aikaan toisella valtiovierailulla, jos Putin paikalle tulee, on hankala nähdä, että Trump pystysi tästä mahdollisuudesta perääntymään.

Miten Trump ja Yhdysvallat reagoisivat, jos Vladimir Putin ei ilmestyisi paikalle Turkkiin?

– Tämä on avainkysymys, Karppinen toteaa.

– Ja pystyykö Putin tarjoamaan sellaisen selityksen, jonka Trump ostaa. Vai olisiko tämä nyt vihdoin se punainen viiva, jolloin Trump joutuisi julkisesti myöntämään, että Putin toimii rauhanneuvottelujen jarruttajana ja Venäjälle voi asettaa lisäpakotteita. Yhdysvaltain senaatissa edistetään koko ajan mahdollista lisäsanktiopakettia Venäjälle.

Trump on parhaillaan Lähi-Idässä. Mitä hän toivoo saavuttavansa monipäiväiseltä vierailulta?

– Liiketoiminta on agendalla, mutta Trump nauttii muutenkin kuninkaallisesta vastaanotosta – tarjolla on palatseja, kimalletta ja kultaa eikä punaisen maton pituudessa säästellä. Hän myös ihannoi Saudi-kuningasta ja -prinssiä, joilla on kotimaassaan valtava valta. Tänään tehtiin jo ensimmäinen bisnesdiili, kun Yhdysvallat myi yli sadalla miljardilla dollarilla sotakaluastoa Saudi-Arabialle.

– Täällä on isoksi otsikoksi noussut Qatarin lupaus lahjoittaa Trumpille hieno lentokone, jota kutsutaan jopa "Taivaan palatsiksi". Trump on sanonut, että haluaa ottaa vastaan lahjan ja pitää sen jopa presidenttikauden jälkeen, mutta demokraatit kritisoivat sitä korruptioksi.

