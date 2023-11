MTV Urheilun tiedot: Talousvaikeuksissa rypevän Hongan manageri irtisanoutui – palkkarästeistä uhka jatkolle

MTV Urheilu uutisoi aiemmin marraskuussa, että FC Hongan taloudellinen tilanne on ajautunut kriittiseen tilanteeseen, eikä takeita seuran tulevaisuudesta ole. MTV Urheilun tietojen mukaan Hongan manageri Hexi Arteva irtisanoutui maanantaina tehtävistään.

Vaikean taloustilanteen vuoksi Honka ei ole vielä maksanut työntekijöilleen palkkoja lokakuun osalta.

– Ainakaan itselleni ei ole tullut, päävalmentaja Vesa Vasara kertoo MTV Urheilulle.

Vallitseva tilanne on haastava kaikille Esport Honka Oyn toimihenkilöille.

– Eihän se helppo tilanne ole, mutta itse tässä pärjään. Varmasti on pelaajia, valmentajia ja muita toimihenkilöitä vaikeammassakin tilanteessa. Toivottavasti kaikki asianosaiset pyytävät apua, jos sitä tarvitaan. Onneksi on mennyt vasta muutama päivä. Eiköhän me tästä selvitä, kunhan asia menisi normaaliksi mahdollisimman nopeasti, Vasara jatkaa.

Palkanmaksuongelmat osuivat Hongan kannalta kriittiseen aikaan, sillä joukkue pelasi vielä viime viikonloppuna tärkeän eurokarsintafinaalin VPS:ää vastaan. Vaikka palkkahaasteet herättivätkin keskustelua joukkueen sisällä, pystyivät pelaajat ja valmennus Vasaran mukaan keskittymään täysillä kauden tärkeimpiin otteluihin.

– Kyllähän se vaikuttaa, kun se osuu juuri niihin ajankohtiin. Meillä oli kaksi finaalia. Oli tämä eurofinaali ja Suomen Cupin finaali. Cupfinaaliakin ennen oli vähän vastaavaa myöhästelyä – ei palkoissa, vaan joissain muissa saatavissa, Vasara kertoo.

– Koen edelleen, että pelaajat pystyivät toteuttamaan omaa toimintaansa hyvin ja keskittymään siihen. Totta kai keskustelut menevät aika paljon sinne ja on tuskallisuutta. Niitä meidän pitää käsitellä myös. Kun harjoiteltiin tai pelattiin, kaikki olivat sataprosenttisesti mukana.

Veikkausliigaseurojen on jätettävä lisenssihakemuksensa liigan lisenssivaliokunnalle tämän viikon perjantaina. Lisenssiehtojen mukaan seuralla ei kuitenkaan saa olla maksamatta jääneitä palkkavelvoitteita.

Mikäli Honka mielii pelata ensi kaudellakin Veikkausliigassa, on palkat saatava maksuun pikaisesti.

– Tämä on se lähtökohta. Kun perjantaina on aikaraja, oletan, että silloin pitää ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Yksi asia on se, että velvoitteet ovat hyvällä mallilla, Veikkausliigan puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen sanoo.

Kankkusen ja Vasaran tietojen mukaan Honka on kaikesta huolimatta kuitenkin jättämässä hakemuksensa.

– Tuota on tosi vaikea kommentoida. Se tieto, mikä minulla on, niin liigalisenssihakemus jätetään. Toivottavasti se tarkoittaa myös sitä, että pelaajien ja kaikkien Esport Hongan taustojen palkat maksettaisiin, Vasara kommentoi.

– Hongan tilanne on erittäin ikävä ja valitettava. Olen ymmärtänyt, että he tekevät täysillä töitä jättääkseen liigalisenssihakemuksen. Meillä on liigalisenssivaliokunta, joka käy läpi, täyttyvätkö kriteerit. He tekevät päätöksen siitä, onko Honka kelvollinen saamaan lisenssin.

MTV Urheilun tietojen mukaan yhä on olemassa oljenkorsi sen suhteen, että Hongan pääomistaja Färid Ainetdin kuittaa jälleen piikin ja liigapaikka säilyisi kalkkiviivoilla.