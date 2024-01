Kritisoitu HJK-pomo on saanut uhkausviestejä: "Häirinnyt perheeni elämää"

HJK:n päävalmentajatilanne on ollut alkuvuoden kuumin puheenaihe suomalaisessa jalkapallossa. Alun perin tehtävään palkattu espanjalainen Ferran Sibila ei pystynyt lopulta toimimaan edustusjoukkueen päävalmentajana, koska hän ei päässyt Uefa Pro -valmentajakoulutukseen, joka on vaatimus Veikkausliigassa päävalmentajille.

Mäen mukaan Sibila saattaa päästä kurssille aikaisintaan kesällä. Mahdollista on myös, että HJK odottaa vuoden loppuun, jolloin alkaa Palloliiton järjestämä Uefa Pro -valmentajakurssi.

"Häirinnyt jopa minun perheeni elämää"

HJK:hon viime kesänä urheilujohtajaksi palkattu Mäki on saanut valmentajasotkusta runsaasti kritiikkiä niin mediassa kuin kannattajien keskuudessa.

– Varmasti olen tehnyt enemmänkin virheitä kuin jättänyt sen yhden puhelinsoiton tekemättä Ruotsin liittoon. Myönnän sen. Koen sen (kritiikin) aika kohtuuttomana. Oliko se Yle, joka kirjoitti, että kaikki on mennyt huonosti, kun olen tullut tänne, Mäki kyseenalaisti.

– Mä olen sellaisessa paikassa, että te saatte jauhaa ja kritisoida minua, mutta mikä ehkä eniten häiritsee, on se, että sen seurauksena olen saanut viha- ja uhkauspostia. Se on tietysti häirinnyt jopa minun perheeni elämää. Se tässä eniten rassaa.

– Hyvä että HJK:sta on keskusteluja ja kritiikkiä saa tulla, se on tosi tervetullutta, mutta sen pitää perustua faktoihin ja sen pitää pysyä kohtuuden rajoissa. Me tehdään tätä yhdessä ja yhdessä kannetaan vastuu, Riihilahti totesi.