MTV Urheilun jättiennakko: Mestis-kausi pitää sisällään täysin uuden tulokkaan

Luettelimme tiiviitä arvioita tulevasta kaudesta. Joukkueet ovat järjestyksessä voimasuhteiden mukaan.

1. Kiekko-Espoo

Legendaariselta espoolaisseuralta on odotettu paljon sen paluusta lähtien. Kiekko-Espoo pelasi ensimmäisen Mestis-kautensa 2020-2021 ja voitti viime kaudella hopeaa. Joukkue tuli toiseksi myös runkosarjassa ja Suomen cupissa.

Seurajohto on tehnyt kesällä lukuisia pelaajahankintoja, joista on vaikea nimetä yhtä ylitse muiden. Espoolaisseuran vahvuus tuntuu olevan ensi kaudella joukkueen leveys.

Joukkueen arsenaaliin on lisätty Liigan oveen kolkuttavia nuoria lupauksia, kuten yli 40 pistettä viime kaudella IPK:ssa napsinut Janne Hämäläinen ja KeuPa HT:ssa 54 tehopistettä laukonut Jaakko Heikkinen.

Hämäläinen on pelannut nuoren uransa aikana 35 ottelua HIFK:ssa ja yhden ottelun SaiPassa.

Heikkinen on kiekkoillut ennen Mestis-uraansa neljä kautta Yhdysvaltain yliopistosarjassa. Hän on ennestään tuttu pelaaja uudelle päävalmentajalle Tomas Westerlundille, joka valmensi neljä edellistä kautta KeuPa HT:ssa. Kaksi viimeisintä hän toimi päävalmentajana.

Mainittakoon myös, että Kiekko-Espoo on toistamiseen Suomen cupin finaalissa. Tällä kertaa vastaan asettuu IPK.

Joukkueeseen hankittu syvyys auttanee espoolaisia vihdoin päihittämään mestaruuskamppailussa Imatran Ketterän, joka on toistaiseksi ollut aina hitusen verran parempi. Saako uusi päävalmentaja Kiekko-Espoon lentoon?

2. Imatran Ketterä

Mestiksen moninkertainen ja hallitseva mestari ei esittelyjä kaipaa. Joukkue on voittanut sarjanousunsa jälkeen viidestä kaudesta kolmella mestaruuden. Ketterä oli mestarisuosikki myös 2020, jolloin pudotuspelit peruttiin pandemian vuoksi.

Sarjan parhaaksi hyökkääjäksi viime kaudella valitun Elmeri Kaksosen jatkopahvin myötä Ketterässä jatkaa tulevalla kaudella 17 mestaria. Joukkueeseen liittyy myös paljon uutta verta, kuten kauden 2019-2020 Mestiksen tähdistökentälliseen nimetty hyökkääjä Jarkko Harjula. Harjula kiekkoili viime kauden Ranskan pääsarjassa.

On odotettavissa, että lähes ennallaan pysynyt imatralaisseura aloittaa myös seuraavan kautensa vauhdikkaasti. Jättääkö Ketterä Kiekko-Espoon taas kakkoseksi venyttäen mestaruusputkeaan?

3. Joensuun Kiekko-Pojat

Klassinen joensuulaisseura on tehnyt hyvää työtä brändinsä eteen viime vuosina. Uudet omistajat ovat tuoneet mukanaan huomattavaa taloudellista menestystä. Taustayhtiö Joensuun Kiekko-Pojat Oy tuotti viime tilikaudella yli satatuhatta euroa. Menestys näkyy myös kaukalossa ja Joensuussa onkin meneillään hyväntuulinen kiekkohuuma.

Vanha kunnon JoKP on tervetullut näky kaukalossa, kuten myös varmasti punanuttujen uusimmat vahvistukset Pohjois-Amerikasta. 175-senttinen kanadalainen taskuraketti Alex MacDonald tuo nopeutta valmiiksi ripeään joukkueeseen. Häntä on kehuttu vuosia Kanadan yliopistosarjan nopeimmaksi luistelijaksi.

MacDonaldin rinnalle hankittiin alunperin monipuolinen amerikkalaissentteri Garret Wright, mutta hänen purettua sopimuksensa Suomen cupin ottelussa tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi Kiekko-Pojat joutui keksimään tilalle korvaajan. Vastaus joensuulaisten ongelmiin oli Japanin maajoukkuehyökkääjä Kohei Sato.

25-vuotias Sato on pelannut viisi edellistä kauttaan Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ta Bentleyn ja New Hampshiren joukkueissa. Päättyneellä kaudella Bentleyssä Sato teki 31 otteluun viisi maalia ja seitsemän syöttöpistettä. Maajoukkueessa Sato tahkosi kymmeneen otteluun kuusi tehopistettä.

Kekustelua herättää myös Kristjan Kombe, joka ei jatka Kiekko-Vantaassa henkilökohtaisten syiden takia. Kombe teki sen sijaan sopimuksen loppukaudeksi Joensuuhun. Kombe pelasi viime kaudella lohinutussa 44 ottelua tehden niihin kahdeksan maalia ja 30 tehopistettä.

Kiekko-Poikien tavoitteena ensi kaudelle on mestaruus, mutta riittääkö kantti pudotuspeleissä?

4. RoKi

Viime kaudella Joensuun Kiekko-Pojat yllättänyt hallitseva pronssijoukkue RoKi ansaitsee paikan korkealla tällä listalla.

Paperilla viime kauden pudotuspelimenestys oli yllätys, mutta jos katsoi rovaniemeläisjoukkueen liitoa kaukalossa, tv:n välityksellä tai paikan päällä, mitali oli täysin odotettavissa.

Kesän mielenkiintoisin hankinta on kanadalaismaalivahti Cody Porter. IPK:ssa viime kaudella torjunut Porter pelasi viime kaudella myös kolme ottelua SaiPassa. Hän tavoittelee nyt menestyskautta Rovaniemellä vakiinnuttaakseen paikkansa Suomen pääsarjassa.

Rovaniemellä taistellaan mitaleista seuraavallakin kaudella.

5. FPS

Forssan Palloseura yllätti koko Mestiksen viime kevään sijoituksellaan. Entinen SM-liigaseura rämpi ensimmäisen kautensa sarjanousun jälkeen jääden sarjataulukon viimeistä edelliselle sijalle. Vuotta myöhemmin sijoitus runkosarjassa oli neljäs.

Kauden päätteeksi sitkeä Forssa taipui pronssiottelussa RoKille toisessa jatkoerässä. Karvas tappio on varmasti edelleen joukkueen muistissa.

Suurikokoinen Porin Ässien lainahyökkääjä Samuli Aaltonen kiinnostaa. 190-senttisen Aaltosen ulottuvuus molempiin suuntiin on osuva lisäys FPS:n taitopankkiin. 22-vuotias laituri teki viime kaudella Ässien U20-joukkueessa 18 tehopistettä 31 otteluun ja plus-miinus-tilasto jäi komeasti 17 plussalle.

Forssalaiset jatkanevat hyvää työtään ja ensi kaudella havitellaan taas lisää kiiltoa palkintokaappiin.

6. IPK

Iisalmi on kiekkokaupunki. Iisalmelaiset joutuivat pettymään viime kaudella puolivälierissä, joissa Ketterä oli parempi vain viidessä ottelussa. IPK voitti toissakaudella pronssia, joten viime kausien välillä on paljon varianssia. Savolaisjoukkue on voittanut kaikki kolme harjoitusotteluaan. Seura eteni myös ensimmäistä kertaa koskaan Suomen cupin finaaliin. Finaalissa odottaa kivikova Kiekko-Espoo.

Peli-Karhut kiinnitti huippusentteri Jaakko Lantan riveihinsä vuoden mittaisella sopimuksella. Lantta on pelannut Mestistä aiemmin Peliitoissa, SaPKossa ja Ketterässä. Lantta voitti 2019-2020 runkosarjan pistepörssin ja tehotilaston.

Hän kiekkoili viime kauden enimmäkseen pääsarjatasolla Lappeenrannassa ja loppukaudesta pelejä kertyi Allsvenskanin Västerviks IK:sta. IPK jää heittämällä pudotuspelirajan yläpuolelle.

7. HK Zemgale

On äärimmäisen vaikeaa sijoittaa täysin uusi joukkue tälle listalle. Kukaan ei tiedä, mitä odottaa hallitsevalta Latvian mestarilta, mutta nyt otetaan nousevan kiekkomaan pääsarjasta mittaa.

Zemgale pelaa nopeaa joukkuepeliä, joka tulee varmasti haastamaan Mestiksen kärkeäkin. Joukkueen maaliero viime kaudella oli 178-88. On turvallista odottaa joukkueelta keskikastin suoritusta sen ensimmäiselle Mestis-kaudelle.

8. KeuPa HT

Keuruulaisten kausi päättyi karvaasti puolivälierien seitsemännessä ottelussa Forssan Palloseuraa vastaan. KeuPa HT oli hienosti viides äärimmäisen tasaisessa runkosarjassa. Seitsemänteen otteluun venyvät ottelusarjat jättävät paljon varaa jossittelulle, joten pelaajilla on varmasti jyvänen hampaankolossa uuteen kauteen lähdettäessä.

JYP ja KeuPa HT jatkavat yhteistyötään myös tulevalla kaudella. Yhteistyöstä poikii muun muassa lainasopimus hyökkääjä Mikko Pertun kanssa. Juuri Liigaan siirtynyt Perttu voitti viime kaudella mestaruuden Ketterässä.

Hän teki 16 pudotuspeliottelussa 13 pistettä. Vuonna 2000 syntynyttä hyökkääjää on helppo pitää silmällä, jos hän saa vakiinnutettua itselleen tasaisuutta tulevalle kaudelle. Päässä kiiluva kultainen potta pitäisi siitä huolen. KeuPa HT sijoittuu tasaisessa runkosarjassa keskikastiin.

9. TUTO

TUTO Hockey on joukkue, jolla on vaativa kannattajakunta. Kaupungin värikkäimpänä itseään mainostava turkulaisjoukkue joutui karsimaan kauden päätteeksi paikastaan. TUTO näytti karsinnoissa kaapin paikan häviämällä vain yhden ottelun. Nyt kun paikka on taskussa, tulee siitä pitää parempaa huolta tulevalla kaudella.

Harjoituskaudella mielenkiintoa on herättänyt ranskalaishyökkääjä Robin Colomban, eikä vain kansalaisuutensa vuoksi. Colomban ansaitsi koeajan kautta sopimuksen loppukaudeksi.

– Robin teki päätöksen jatkosta meille hyvin helpoksi. Hän on hyvä aloittaja, todella työteliäs ja kykenee vahvuuksillaan tuottamaan meille paljon hyökkäyspeliä, hehkuttaa TUTO Hockeyn urheilukoordinaattori Jouni Virpiö seuran nettisivuilla julkaistussa haastattelussa.

– Hän tekee joukkueesta kaiken kaikkiaan paremman, hän jatkaa.

Colomban oli viime kaudella Ranskan pääsarjassa kiekkoilevan Brianconinkapteeni. Tehopisteitä tuli 31 kappaletta 36 otteluun.

TUTO kamppailee ensi kaudella puolivälieräpaikasta.

10. Kiekko-Vantaa

Vantaalaisilla ei jäänyt kotiin kerrottavaa viime kaudesta. Vaisu kausi päättyi neljännesvälieriin.

K-Vantaa on ollut keskinkertainen useamman kauden ajan, eikä tähän ole odotettavissa muutosta seuraavallekaan kaudelle. Joukkue on osoittanut potentiaalia, mutta tasaisuus ei vain ole löytyäkseen. Trio Areenan yleisössä kuulee paljon harmittelua juuri tasaisuuden puuttumisesta.

Vantaalaisten maaliero jäi viime kaudella pakkaselle 26 yksikköä, mutta ehkäpä kiekollisesti taitava pakki Jaakko Haarti saa autettua uutta joukkuettaan pitämään oman päänsä kunnossa. Haarti liittyy joukkueeseen seuraavan kauden kattavalla sopimuksella.

Puolustaja oli viime kaudella virallisesti Jukurien riveissä, mutta häntä lainattiin kauden mittaan kolmeen eri joukkueeseen. Otteluita kertyi SaPKosta, IPK:sta ja SaiPasta.

Espoolaislähtöinen Haarti valittiin kaudella 2018-2019 U20 SM-sarjan parhaaksi puolustajaksi.

Neljännesvälierät kutsuvat lohipaitoja. Sijoitus voi olla huomattavasti parempi, jos oma pää pysyy puhtaana.

11. Kajaanin Hokki

On vaikeaa nähdä Hokin peliotteiden muuttuvan tulevalle kaudelle. Neljä voittoa neljästä harjoitusottelusta povaa muuta, mutta sijoitan riskillä kajaanilaisseuran hyvästä harjoituskaudesta huolimatta sijalle 11. Äärimmäisen tasaisessa sarjassa ero pudotuspelipaikan ja viimeisen sijan välillä on hiuksenhieno.

Kenties uusin järkäle Hokin pakistossa voi taittaa tuon eron. Patrik Forsberg liittyy joukkueen riveihin. Kokenut pakki on pelannut Mestistä 122 ottelua. Hän on pelannut myös Ruotsissa ja Ranskassa.

Forsbergin viime kausi kului KeuPa HT:ssa. 191-senttinen Forsberg on pelannut urallaan myös hyökkääjänä, joten apua voi odottaa myös sillä saralla.

Päitä nostattaa lisäksi valmennustiimiin liittyvä maalivahtilegenda Jarmo Myllys.

Hokin kausi päättynee silti runkosarjaan.

12. Kokkolan Hermes

Hermes tienasi keskimäärin 1.37 pistettä ottelua kohden viime kaudella. Se riitti neljännesvälieriin, jossa IPK otti luudan käteen ja harjasi Hermeksen kesälomalle otteluvoitoin 2-0.

Hermes on uusinut paljon puolustusosastoaan. Kenties kiinnostavin lisäys on latvialainen Ernest Osenieks. Osenieksilla on vyöllään 50 KHL ottelua Dinamo Rigasta. Viime kaudella latvialainen kiekkoili Mestikseen nyt liittyvässä HK Zemgalessa ja Kiekko-Vantaassa. Hän pelasi myös kahdeksan harjoitusottelua Latvian maajoukkueessa.

Osenieks on isokokoinen puolustaja, joka tukee tarpeen tullen myös hyökkäystä nopealla liikkeellään.

Hermeksen tuomio on jäädä runkosarjaan.

13. Peliitat

Heinolan Peliitat jäi viimeistä edelliselle sijalle viime kaudella. Porukka kunnostautui karsinnoissa, joissa se hävisi vain kolme ottelua. Joukkue on näyttänyt nyt pirteältä harjoituskaudella: neljästä ottelusta joukkue on hävinnyt vain yhden.

Peliittojen runko pysyy pääpiirteittäin samana seuraavalle kaudelle. Lisäksi joukkuetta tähdittää uudet hankinnat, kuten muun muassa Kiekko-Espoossa viime kaudella hopeaa voittanut Jesse Pesonen.Espoosta liittyy vahvuuteen myös Niko Somppi. Molemmat ovat vahvoja joukkuepelaajia.

Voi silti olla, että kauden päätteeksi Peliitat joutuu taas karsimaan.

14. KooVee

Tampereen KooVeen viime kausi oli järkyttävä. Sarjajumbo pääsi viimeisenä jatkoon karsinnoista. Joukkue hävisi kymmenestä karsintaottelustaan kuusi.

142 liigaottelun 30-vuotias keskushyökkääjä Tomi Iso-Mustajärvi palaa KooVeeseen. Viime kausi oli Iso-Mustajärvelle uskomaton tarina. Hän aloitti KooVee II -joukkueessa, joka pelaa II-divisioonaa. Kauden päätteeksi sentterillä kiilui SM-pronssimitali kaulassa.

Hienot otteet divisioonakaukaloissa siivittivät hänet KooVeen edustusjoukkueen kautta aina Ilvekseen, jossa kausi päättyi pronssisiin tunnelmiin Nokia Arenan kirkkaissa valoissa.

Pieni toivonpilkahdus kuultaa horisontissa, sillä joukkue on voittanut molemmat harjoitusottelunsa. Kyse on kuitenkin vain kahdesta harjoitusmatsista.