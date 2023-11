Oletko huomannut? Leijonien MM-mitalisti tekee huimaa jälkeä valmentajana

Todellisuus syyskaudella Mestis-kaukalossa on ollut toisenlainen. Sarjataulukon kärjessä komeilee seitsemän pisteen karkumatkalla Iisalmen Peli-Karhut, jolla on menossa vasta kahdeksas kausi Mestiksessä.

IPK:n menestystä ei voi vähätellä sattumaksi: Ylä-Savon ylpeys on tehnyt Mestiksessä eniten maaleja, päästänyt vähiten ja on erikoistilannevertailussa sarjan ykkönen pitäessään kärkipaikkaa niin ylivoima- kuin alivoimatilastoissakin.

Tuomainen toppuuttelee

Tuomainen on työskennellyt SM-liigassa apuvalmentajana KalPassa ja JYPissä. IPK:hon hän tuli viime kaudella apuvalmentajaksi.

Ensimmäinen kausi päävalmentajana on sujunut muikeasti, mutta 51-vuotias Tuomainen nakkaa jäitä hattuun.

– Hyvin on joukkue hitsautunut yhteen. Olemme saaneet joukkueen tiiviiksi, Tuomainen kehuu.

Huippulupaus Ruotsista

IPK:n haaviin tarttui loppukesästä Mestis-ympyröissä poikkeuksellisen mielenkiintoinen pelaaja. Lokakuussa 20 vuotta täyttänyt ruotsalaishyökkääjä Ludwig Persson on Washington Capitalsin kolmannen kierroksen NHL-varaus viime vuodelta.

Persson on ollut jäällä luottamuksen arvoinen ja on Mestiksen pistepörssissä kolmantena. Hän on syöttänyt 16 ottelussa hulppeasti 18 maalia.