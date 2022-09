Mestiksessä alkaa historiallinen kausi – C More välittää kaikki ottelut

Mikko Lieri / All Over Press

Mikko Lieri / All Over Press

C More lähettää suomeksi selostettuna kaikki kauden Mestis-ottelut, mukaan lukien Zemgalen kotipelit Latviasta. Mestis-lähetysten pääselostajana jatkaa Juho Kokko, joka on äänessä myös studiollisissa otteluissa. Myös C Moren muista sarjoista tuttuja Julius Sorjosta ja Teppo Laaksosta kuullaan alkavalla kaudella Mestiksessä.