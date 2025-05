MTV Ukrainassa: 154 taistelua – "Tulitauko ei todellakaan ole pitänyt"

Tulitauosta ei ole tietoakaan, kertoo MTV Uutisten toimittaja Ukrainasta.

Vielä eilen saattoi olla jonkinlaisia epävarmuuksia, oliko Venäjä rikkonut itse julistamaansa kolmen päivän tulitaukoa Ukrainaan.

– Tänään niitä epävarmuuksia ei ole. Tulitauko ei todellakaan ole pitänyt, raportoi Kiovassa oleva MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Nurminen luettelee, että taisteluita, tykistötulta ja laukausten vaihtoa on käyty niin idässä kuin pohjoisessakin.

– Taisteluja on käyty erittäinkin kiivaasti. Pohjoisessa Ukraina on raportoinut saaneensa yhden metsäalueen takaisin sekä ampuneensa venäläisohjuksen alas. Kuolonuhrejakin on tullut.

Ukrainan asevoimien mukaan tulitauon julistamisen jälkeen on käyty yhteensä 154 taistelua, Nurminen raportoi.

– Ei tässä minkäänlaista tulitaukoa rintamalinjoilla ole.

Tulitauko toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti kolmipäiväisen tulitauon voitonpäivän eli toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi.

Liittoutuneet, joihin Neuvostoliitto kuului, kukisti natsi-Saksan tasan 80 vuotta sitten. Toinen maailmansota jatkui vielä Yhdysvaltojen ja Japanin välillä Tyynellä valtamerellä vuoden 1945 syksyyn asti.

Venäjällä voitonpäivä on suuri juhlapäivä, kuten oli myös aiemmin Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotisjuhlassa.IMAGO/APAimages/ All Over Press

Sittemmin Ukraina on pyrkinyt pois perinteestä ja alkanut juhlia toisen maailmansodan päättymistä eurooppalaisittain eli 8. toukokuuta.

Natsien antautuminen astui voimaan 8. toukokuuta kello 23.01, mutta Moskovassa vuorokausi oli ehtinyt jo vaihtua. Sen vuoksi Venäjä juhlii toisen maailmansodan päättymistä 9. toukokuuta.

Hiljainen hetki toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotisjuhlassa.IMAGO/APAimages/ All Over Press

