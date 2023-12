Ukrainassa vietetään tänään joulua ensimmäistä kertaa yli vuosisataan – MTV seuraa sotaa

Toipilaskeskuksen esiintyjät ovat osin itsekin entisiä sotilaita, jotka kuuluvat Kulttuurijoukot-nimiseen yhdistykseen. Laulaja Mykola Siergan perustamalla yhdistyksellä on riveissään 60 esiintyjää – sotilaita ja siviilejä. Yhdistys on järjestänyt taistelujoukoille yli 2 500 konserttia sen jälkeen, kun laajamittainen sota alkoi viime vuoden helmikuussa.

Esiintyjillä on soittiminaan piano, kitara, viulu ja perinteinen ukrainalainen jousisoitin bandura.

– Tarjoamme näille kavereille mahdollisuuden irrottaa ajatuksensa hetkeksi muista asioista musiikin, laulujen ja vitsien avulla. He rentoutuvat ja unohtavat hetkiseksi, missä ovat, Ramenjev kertoo.

Venäjä on iskenyt Etelä-Ukrainaan Hersonin alueelle useammalla dronella kirjoittaa brittilehti Guardian . Iskuissa kuoli nejä ihmistä ja yhdeksän loukkaantui.

The Kyiv Independent -lehden mukaan Venäjä on iskenyt alueelle viimeisen vuorokauden kuluessa 88 kertaa.

– Länsi on 20 kertaa rikkaampi kuin Venäjä, mutta jos Venäjä asettaa taloutensa sodan aikaiselle pohjalle ja me jatkamme rauhan aikaisella pohjalta, he voivat ohittaa meidät tuotannossa. Sotia eivät ratkaise taktiset toimet, vaan teollinen kapasiteetti ja olemme jäljessä, Sikorski sanoi.