MTV Ukrainan salaisissa tunneliverkostoissa – "Jos he tulevat tänne, he pääsevät ainoastaan omaan hautaansa"

Yleinen suojautumishälytys leikkaa kaupunkilaisten rytmin poikki useita kertoja vuorokaudessa. On tyhjennetävä kadut, kiirehdittävä pommisuojiin ja kellareihin.

Venäläisten ohjusten uhka on välitön. Lvivissä valmistaudutaan mahdollisesti tuleviin venäläisten hyökkäyksiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Yksi niistä on vanha tunneliverkosto, joka sijaitsee vanhan kaupungin alapuolella.

Myös viimeksi satakunta vuotta sitten aktiivisesti käytetyt tunnelit Lvivin kaupungin alla on reilussa viikossa esiin kaivettu sammaleen alta ja puhdistettu maa-aineksesta ja roskasta.

Tunneleihin mahtuu tuhansia ihmisiä

– Me tiedämme venäläisten suunnitelmista. Olemme valmistautuneet vierailijoihin, jotka eivät ole ystävällisiä.

– Meillä on heille tarjolla yllätyksiä. Jos he tulevat tänne, he pääsevät ainoastaan omaan hautaansa, sanoo Malinka-nimeä käyttävä aktivisti.