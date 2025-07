Tällainen oli Osbournen jäähyväiskeikka – tähti herkistyi kyyneliin

Ozzy Ozbourne nousi viimeisen kerran lavalle kotikaupungissaan Birminghamissa lauantaina 5. heinäkuuta.

Ozzy Ozbourne kuoli 22. heinäkuuta 76-vuotiaana. Rokkarin perhe kertoi suru-uutisen julkaisemassaan lausunnossa.

Osbourne nousi lavalle viimeisen kerran yhdessä Black Sabbathin kanssa lauantaina 5. heinäkuuta

Varainkeruukonsertti järjestettiin Black Sabbathin ja Osbournen kotikaupungin Birminghamin Villa Parkissa Britanniassa.

Black Sabbathin alkuperäinen kokoonpano soitti tapahtumassa yhdessä ensimmäistä kertaa yhdessä 20 vuoteen.

Kokoonpanoon kuuluivat Osbournen lisäksi Tony Iommi, Geezer Butler ja Bill Ward.

Osbournen keikkaa seurasi paikanpäällä 42 000 ihmistä ja netissä lähes 6 miljoonaa.Joni Haavisto/ All Over Press

Medioiden mukaan viimeinen konsertti oli tunteiden vuoristorataa.

BBC raportoi keikan olleen uskomaton ja ihmisten matkustaneen Birminghamiin ympäri maailmaa nähdäkseen sankarinsa viimeisen kerran.

Paikan päällä Villa Park -jalkapallostadionilla 42 000 katsojaa seurasi liikuttuneena yhtyeen keikkaa. Myös päätähden uutisoitiin herkistyneen kyyneliin. NBC Newsin mukaan nettistriimiä seurasi lähes 6 miljoonaa silmäparia.

– Ette tiedä miltä minusta tuntuu. Kiitos sydämeni pohjasta, Ozzy totesi lähes murtuneella äänellä.

Ozzy kuljetettiin lavalle pääkalloilla koristellulla, valtaistuimen näköisellä pyörätuolilla. Tähti oli suurelta osin lopettanut keikkailun Parkinsonin taudin, sekä selkärankavammojen vuoksi.

Osbournen laulun kerrotaan paikoittain kuulostaneen epävireiseltä, mutta ei latistanut tunnelmaa.

Variety-lehden mukaan jäähyväiskonsertissa kuultiin Black Sabbathin tuotannon lisäksi Osbournen soolokappaleita.

– On niin hyvä olla tällä vitun lavalla, teillä ei ole aavistustakaan, Osbourne sanoi Varietyn mukaan.

– Hulluus alkakoon!

Kun konsertti julkistettiin helmikuussa, Osbourne sanoi, että on aika palata alkuun.

– Minun on aika antaa takaisin paikalle, missä olen syntynyt. Kuinka siunattu olenkaan, että saan tehdä sen rakkaiden ihmisten avulla. Birmingham on metallin todellinen koti. Birmingham ikuisesti, hän sanoi tuolloin.

Konsertti järjestettiin Birminghamissa, joka on Ozzyn kotikaupunki.AFP / Lehtikuva

US Today:n mukaan monet maailmantähdet kuten Elton John, Dolly Parton ja Def Leppard -yhtye kunnioittivat tähteä videotervehdysten muodossa kiittäen Osbournea hänen panoksestaan musiikkiin ja vaikutuksestaan popkulttuuriin.

Keikka keräsi valtaisan määrän tuottoa kolmeen eri hyväntekeväisyyskohteeseen. Tuotoilla tuettiin Cure Parkinson’s -järjestöä, Birminghamin lastensairaalaa, Acorn Children's Hospicea -järjestöä ja Aston Villan tukemaa lastenhoitokotia.

Uransa aikana Osbourne pääsi sekä Music Hall of Fameen että Rock and Roll Hall of Fameen, sekä Black Sabbathin jäsenenä että sooloartistina.

Osbourne jättää jälkeensä vaimonsa Sharonin sekä heidän lapsensa Aimeen, Kellyn ja Jackin, samoin kuin kaksi vanhempaa lastaan, Jessican ja Louisin, jotka ovat hänen ensimmäisestä avioliitostaan Thelma Rileyn kanssa, sekä lapsenlapsensa.

Ozzy ja Sharon sekä heidän lapsensa Kelly ja Jack esiintyivät myös tosi-tv-sarjassa The Osbournes. Sarjassa seurattiin perheen arkea ja sitä tehtiin vuosina 2002–2005.

Sarja voitti vuonna 2002 Emmy-palkinnon parhaasta tosi-tv-ohjelmasta. Kyseinen palkinto oli jaettu ensimmäisen kerran vain vuotta aiemmin.