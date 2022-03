MTV Uutiset Lvivissä: Sota muutti täysin ukrainalaisten arjen – kouluista ja päiväkodeista on tullut sotatoimien tukipisteitä

– Meillä on täällä satoja ihmisiä ja kaikki kysyvät kuinka he voisivat auttaa. Mutta on tosi haastavaa ohjata kaikkea tätä energiaa ja osallistumisintoa ja ohjata ihmiset työskentelemään tehtäviin, joissa he tehokkaimmin pystyvät auttamaan sotilaitamme, tilannetta kuvaa MTV Uutisten haastattelema tohtorikoulutettava Bogdan Petryshak.