MTV tapasi ukrainalaisperheitä, jotka eivät aio hakea kotikuntaa Suomesta, koska se vaikeuttaisi arkea – tavoite päinvastainen

"Kiitos Suomi" on Keravalle kokoontuneiden ukrainalaisperheiden viesti, kun he kokoontuvat Ukrainan lipun eteen poseeraamaan MTV:n kameralle.

Yksi perheistä aikoo lähteä lähteä pian Kiovaan, sillä koti-ikävä on kova sodasta huolimatta.

Hänen pieni tyttärensä on pukeutunut prinsessamekkoon.

– Suomessa on vaikeaa olla pakolaisena. On helppo olla turistina, tai jos tulee kaverin luokse asumaan. Mutta Suomessa on tosi kiva olla, koska suomalaiset auttavat tosi paljon.