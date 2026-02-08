Sisällissodan jäljiltä Syyriassa on edessä jälleenrakennustyö. Aleppossa on vaikea löytää ainuttakaan ehjää rakennusta.

Syyriassa kolmannes rakennuksista on vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan.

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi pahoin kärsineestä Alepposta Pohjois-Syyriasta.

Nurminen näki äidin ja pojan etsimässä metalliromua entisiltä kotikonnuiltaan. He kuuluvat siihen viidennekseen, joka on palannut Aleppoon sotapakolaisuuden jälkeen.

– Täällä Syyriassa, Aleppon kaupungin itäisissä osissa, on hyvin vaikea löytää ainuttakaan ehjää rakennusta. Assadin kaatuneen hallinnon ja Venäjän asevoimien pommitusten jälkeinen jälleenrakennustyö on valtava, Nurminen sanoo.

"70 prosenttia rakennuksista vaurioitunut"

Maanjäristys kolme vuotta sitten ravisteli jo valmiiksi hauraat rakennukset hiekkalinnoiksi, jotka eivät pysy pystyssä.

Maineikkailta rauniopelastajilta, White Helmets -valkokypäriltä sodan loppuminen ei tarkoita töiden loppumista.

– Kun pääsimme tulitaistelujen päätyttyä tutkimaan tarkemmin uusia alueita Itä-Aleppossa, huomasimme kuinka laajoja tuhot todella ovat. Noin 70 prosenttia rakennuksista on pahasti vaurioitunut, sanoi White Helmets -pelastusosaston johtokuntaan kuuluva Najib Fakouri MTV:lle.

Nurmisen mukaan vaikka taistelut ovat loppuneet tai vahintäänkin tauolla, eivät aleppolaiset ole turvassa vaaralta edes omissa kotitaloissaan

