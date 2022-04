MTV seuraa: Tyson Fury ja Dillian Whyte massiivisessa MM-ottelussa – Furyn velipuoli antoi jo selkäsaunan

Panoksen illan pääottelussa on Furyn hallitsema WBC-liiton mestaruusvyö. Fury on urallaan tappioton (31 voittoa, yksi ratkaisematon), Whyte on otellut 28 voittoa ja kaksi tappiota. Ottelu alkaa ennakkoarvion mukaan Suomen aikaa kello 00.15 sunnuntain puolella.