Robert Helenius jättiottelussa – mitä tekee paha poika Derek Chisora? MTV seuraa Lontoon nyrkkeilyiltaa

ENNAKKOA

Lontoon otteluillan ohjelma:

– Campbell Hatton vs. Tom Ansell (ylempi kevytsarja)

– Johnny Fisher vs. Harry Armstrong (raskas sarja)

– Filip Hrgovic vs. Demsey McKean (raskas sarja)

– Derek Chisora vs. Gerald Washington (raskas sarja)

– Anthony Joshua vs. Robert Helenius (raskas sarja)