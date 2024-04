MTV seuraa: SM-liigassa mestaruus katkolla – Tappara virittelee huimaa temppua, Pelicans löi taiturinsa sivuun

Liigan finaaleissa on nähty varsin hyvää rytinää kahden edellisen kamppailun aikana. Kuohunta alkoi kolmannessa taistossa, kun Pelicansin puolustaja Saku Salminen jyräsi vauhdilla Tapparan maalivahdin Christian Heljangon ylitse.

Mikäli Tappara voittaa tänään, juhlii se jo kolmatta perättäistä Suomen mestaruuttaan. Samaan on edellisen kerran yltänyt TPS 2000-luvun taitteessa (1999–2001). Tapparan edellinen kolmen mestaruuden putki on vuosilta 1986–1988. Mikäli Tappara ottaa tänä keväänä mestaruuden, voi se nousta TPS:n rinnalle seurana, joka on napannut kahteen eri otteeseen kolme SM-liigan mestaruutta putkeen. TPS:n putket ovat vuosilta 1989–91 ja 1999–2001.