MTV seuraa: SM-liigan finaalisarja jatkuu – Pelicans ja Tappara isojen kysymysten äärellä

Täten finaalisarja on nyt Tapparalle 2–1.

Entä nyt, kun karavaani palaa Lahteen? Siivittääkö kotiyleisö kauden yllättäjäjoukkueen Pelicansin hurmokseen vai näyttääkö Tappara sen, miksi se on kevään ylivoimainen mestarisuosikki?

Seuranta, SM-liigan 4. finaaliottelu Pelicans–Tappara x–x (x–x, x–x, x–x):

Kello 18.15: Tappara on luonut tähän mennessä enemmän maaliodottamaa, mutta mielenkiintoinen pointti liittyy siihen, että Pelicans on saanut kirvesrintoihin verrattuna enemmän ylivoimaa. Tulosta ei ole kuitenkaan tullut.

Kello 18.10: Tämän illan finaaliottelussa nähdään myös F1-osaamista, kun Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas on paikan päällä. Bottas on vahvasti Pelicansin toiminnassa mukana.

Kello 18.05: Kolmannessa finaaliottelussa avainrooliin nousi Pelicansin Iikka Kangasniemi, jonka ura meinasi katketa jo A-juniorivaiheessa. Niin vain taiturimainen hyökkääjä on jatkanut matkaansa, mikä on kantanut aina tähän, ratkaisupisteeseen saakka.

Kello 18.00: C Moren lähetys käynnissä . Ennakkostudiota juontaa Jukka Lohva, asiantuntijoina Tero Lehterä ja Ari Vallin. Ottelua selostaa Jani Alkio, kommentaattorina Pekka Saravo.

Kello 17.55: SM-liigan finaaleissa omanlainen näytös on käyty lehtereillä, kun Pelicansin Tommi Niemelä on vedonnut jatkuvasti yhteen ja tiettyyn kantaan: "en saa kommentoida". Niemelä on väistellyt tuomareihin liittyviä kysymyksiä jatkuvasti samalla fraasilla.