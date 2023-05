Hurjaa draamaa heti aamusta! Esapekka Lapin tilanteeseen ratkaiseva muutos – MTV seuraa Portugalin MM-rallia

Portugalin MM-rallin ohjelma sunnuntaina:

Kokonaistilanne 16/19 EK:n jälkeen:

EK16: Paredes, 11,05 km

Kello 9.59 : Hyundailla on nyt puolisen tuntia aikaa veivata taktiikkaa uuteen uskoon ennen seuraavaa erikoiskoetta. Antaako Sordo jo seuraavalla pätkällä kakkospaikan Lapille? On muistettava, että Lappi hävisi lauantaina ratkaisevia sekunteja espanjalaista vastaan, kun hän joutui tallimääräyksellä päästämään Neuvillen edelleen tulosluettelossa.

– Mitään järjellistä selitystä ei ole sille, että Lappi ei saisi kakkospaikkaa itselleen, jos Sordo ajaa kuitenkin vain muutamia kisoja enää tällä kaudella, C Moren asiantuntija Riku Tahko tuumaa.

Tahkon mukaan Hyundain on nyt maksettava Lapille lauantain himmailu tiimin ja Neuvillen puolesta korkojen kera takaisin.

Kello 9.34: Kalle Rovanperä on viimeisenä Rally1-kuskina saapumassa maaliin. Hän on kärkikuskeista parhaassa vauhdissa, lähes samassa ajassa kuin Katsuta, 0,7 sekuntia on ero viimeisellä väliaikapisteellä. Joten taas pohja-aika maailmanmestarille?