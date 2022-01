MTV seuraa: Kalle Rovanperä vaikeuksissa – Sébastien Ogier, 38, ja Sébastien Loeb, 47, elementissään: "Aivan uskomaton suoritus!"

TILANNE 1/17 EK:N JÄLKEEN

TORSTAIN OHJELMA

SEURANTA

EK1:

Kello 21.59: Sébastien Loeb, 47, on ek:n toiseksi nopein! Kaksi "pappaa" pistelevät aikamoista vauhtia. Eroa miesten välillä on 5,4 sekuntia 38-vuotiaan Ogierin hyväksi.

– Alku oli hyvä, mutta mäen päällä oli vaikeaa. Siellä oli märkiä ja jäisiä paikkoja. En halunnut tehdä virhettä, joten olin liian varovainen. Muuten tuntuma oli hyvä. Autossa on paljon tehoa, Loeb kertaa.

C Moren asiantuntija Jari Ketomaa on ainakin vakuuttunut.

– Aivan uskomaton suoritus! On hienoa katsoa, mitä tästä rallista kehkeytyy, Ketomaa hehkutti lähetyksessä.

Kello 21.50: Gus Greensmith on vielä Breeniäkin nopeampi. Eroa kärkeen tulee 12,3 sekuntia. Greensmith on tänä viikonloppuna ainoa M-Sport-kuljettaja, joka ei aja tallille MM-pisteitä.

Kello 21.47: Craig Breen on paras ei-Toyota-kuljettaja. Eroa kärkeen tulee 13,2 sekuntia. Hän on kolmanneksi nopein. Myös Breenillä varsin suuri osa erosta tulee sen jälkeen, kun hän lähti laskettelemaan ek:n korkeimmalta kohdalta alaspäin.

Kello 21.45: Takamoto Katsuta on hieman nopeampi kuin Rovanperä. Eroa kärkeen 24,8 sekuntia ja Rovanperään 1,2 sekuntia. Katsuta kertoo ongelmista, mutta ei osaa täsmentää, missä niitä on.

– On aika vaikeaa. Pyörähdimme ek:n alussa ja menetimme siinä aikaa. Kostealla osuudella olin ehkä liian varovainen. Miten käytän hybridiä? Ei hajuakaan, minä vain ajan.

– Oli vaikeaa. En päässyt kovempaa. Jarrut ja renkaat menivät jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on pientä uhkapeliä, koska meillä on vain 20 pehmeää rengasta viikonlopulle. Tiesimme, että tänään piti tehdä kompromissi. Toivottavasti se maksaa myöhemmin takaisin. Muutamia juttuja pitää vähän viilata.

Kello 21.34: Kalle Rovanperä on ensimmäisessä väliaikapisteessä yli kymmenen sekunnin päässä Ogierista. Rovanperä kertoi rallin alla, ettei ole vielä kovin hyvin sinut uuden auton kanssa.

Kello 21.30: Ogier on ykkös-ek:n maalissa. Elfyn Evans on ensimmäisessä väliaikapisteessä niukasti perässä, Thierry Neuvilleen eroa on useampi sekunti.