MTV seuraa: Heti draamaa Monte Carlossa! Sebastien Ogier kolhi autoaan

Kokonaistilanne 2/17 EK:n jälkeen:

Monte Carlon MM-rallin seuranta:

EK3: Roure–Bauil 1 – 18,33 km

Klo 10.28: Myös Evans kolauttaa kaiteeseen etapin loppupuolella, hieman kevyemmin kuin Ogier. Hän on maalissa 1,2 sekuntia Ogieria hitaampana. "Olosuhteet vaihtelevat paljon. Välillä on hyvä pito, välillä todella heikko pito", Evans kommentoi.

Klo 10.17: Televisiokuvan perusteella reitti on lähes lumeton, mutta kosteita ja mahdollisesti jäisiä paikkoja on, varsinkin kun reitti nousee ylemmäs vuoristoon. Lämpötilä on noin 1-2 astetta plussan puolella. Kuskit ovat valinneet alle pehmeätä rengasta, ja kuskista riippuen kyydissä on yksi tai kaksi superpehmeää vararengasta.