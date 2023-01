EK1: Tänakilla heti ongelmia uudessa tallissa, Toyota-kaksikolta tuima aloitus kauteen – MTV seuraa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Monte Carlon MM-ralli 19.–22.1. To: EK:t 1-2 klo 21.00 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.00 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.15 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 8.45 alkaen

TORSTAIN OHJELMA

SEURANTA

EK1 La Bolléne-Vésubie / Col de Turini 1

Klo 21.37: Myös Lapilta varovainen alku. Hänen taakseen jää tässä vaiheessa vain Sordo. Eroa Ogieriin tulee 11,6 sekuntia. Tästä on hyvä nostaa vauhtia vähitellen.

– Kaikki hyvin. On monia mutkia, joita en muista. Tuntuu tyhmältä, kun tulen mutkan lakipisteeseen ja tajuan, että olisi pitänyt ajaa kovempaa. Pimeässä ei ole helppo muistaa mutkia. Olen tyytyväinen alkuun, Lappi sanoo.

Klo 21.33: Sordo aloittaa verkkaisesti. Hän on tässä vaiheessa pätkän selkeästi hitain. Tappiota Ogierille tulee 12,4 sekuntia.

– Olen vähän yllättynyt. Pätkä tuli ihan hyvin, mutta loppua kohden pitoa on todella vähän. On vaikea tietää, mitä oma vauhti on suhteessa muihin.