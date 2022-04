MTV seuraa Kroatian MM-rallia: Jatkaako Kalle Rovanperä mykistävää menoaan? Suomalaistähti on itse suurin uhkaajansa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Päivitämme tähän artikkeliin kilpailupäivän merkittävimmät tapahtumat videoineen. Lisäksi rallipäivää voi seurata C Moressa , joka lähettää kaikki erikoiskokeet suorina lähetyksinä.

Lauantain ohjelma:

Rallin kokonaistilanne 8/20 EK:n jälkeen:

Seuranta

EK9 Kostanjevac – Petruš Vrh 1 – 23,76 km

Kello 9.16: Neuville ajaa ek:n kolmanneksi parhaan ajan. Evans ja Lappi ovat tässä vaiheessa nopeampia. Neuville kertoo myöhästyneensä at-asemalta aamun käynnistysongelmiensa vuoksi ja sai 10 sekunnin aikasakon. Se on Neuvillelle rallin kolmas aikasakko. Neuvillen auto siis työnnettiin käyntiin Hyundain huoltopilttuulta.

Kello 9.14: Solbergin jälkeen lähteneistä vain Neuville on startannut pätkälle. Breen, Tänak ja Rovanperä eivät ole saaneet lähtölupaa, eli Solbergin auto on ilmeisesti vaarallisessa paikassa. Solberg ja kartanlukijansa Elliott Edmondson ovat kunnossa.

Kello 9.08: Solberg on pysähtynyt ek:n alkupäähän ajettuaan ulos. Hän ei ole ajanut edes 5,14 kilometrin väliaikapisteeseen.

Kello 9.05: Tallikaveri Evans on aloittanut pätkän Lappia paremmin, mutta 16,13 kilometrin väliajassa Lappi on kääntänyt asetelman päälaelleen.

Kello 8.57: Lappi pääsee ek:n maaliin. Hän on väliajoissa nopeampi kuin Loubet, Greensmith ja Katsuta.

– Eilinen oli liian lyhyt päivä. Haluan ehdottomasti ymmärtää autoa yhä enemmän. Olosuhteet ovat itse asiassa vaikeammat kuin eilen aamulla. Silloin oli koko ajan märkää. Nyt on märkiä ja kosteita paikkoja mutta myös kuivaa. On vaikea arvioida pitoa, se vaihtelee paljon.

Kello 8.42: Uusi ajopäivä on käynnissä. Ensimmäisenä reitille starttaa eilen avaus-ek:lla keskeyttänyt Esapekka Lappi. On mielenkiintoista nähdä, hyödyntääkö Toyota Lapin lähtöpaikkaa jotenkin Rovanperää ajatellen. Rovanperä starttaa pätkälle 27 minuuttia Lapin jälkeen, eli Lappi ehtii raportoida ek:lla tekemistään huomioista.

Käsillä on suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen päivä. Rallia johtava Kalle Rovanperä teki eilen pohjat kuudelle ek:lle kahdeksasta, ja hänen johtomarginaalinsa takana tuleviin on täysin ylivoimainen. Voisikin sanoa, että näillä eroilla Rovanperä on tänään itse suurin uhkaajansa; päivästä pitää selvitä ilman virheitä ja ongelmia läpi.