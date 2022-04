Kalle Rovanperä kuuli rengasvalmistajan tylyt terveiset – suomalaistähdeltä jäätävä kuitti

Käytännössä jokainen WRC-kuski on kokenut rengasrikon Kroatian MM-rallissa, kun sitä on ajettu hieman yli puolet. Rovanperän rengas petti lauantaiaamupäivänä, kun hän johti kisaa yli minuutilla. Sen jälkeen hän on käynyt kuumaa voittotaistoa Hyundain Ott Tänakin kanssa.