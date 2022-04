MM-rallin rengasfiasko syvenee: Asiantuntijalta ällistyttävää sisäpiiritietoa Pirellin toimista – "Ja sitten sälytetään kuljettajien syyksi"

Asiantuntija Ketomaa antoi lisätietoa aiheesta C Moren studiossa lauantai-iltana. Hän oli ottanut yhteyttä entiseen rengasteknikkoon, joka on työskennellyt vuosia alalla merkittävien rengasvalmistajien palkkalistoilla.

– Pirelli on jättänyt on renkaasta kokonaan pois sellaisen kevlar-aramidi-vahvikkeen, joka vahvistaa sivuseinämän. Se on äärimmäisen kallis komponentti renkaan tekemisessä.