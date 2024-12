F1-kauden viimeinen osakilpailu ajetaan Abu Dhabissa sunnuntaina. MTV Urheilu seuraa kello 15 alkavan kilpailun tapahtumia tässä artikkelissa.

Suurin mielenkiinto kilpailussa kohdistuu valmistajien maailmanmestaruuskamppailuun. McLaren johtaa kisaa 640 pisteellä, ja eroa toisena olevaan Ferrariin on 21 pistettä. McLarenin etulyöntiasema on selvä, etenkin, kun tallin kuljettaja Lando Norris ja Oscar Piastri lähtevät kisaan eturivistä.

Seuranta:

Tilanne kierroksella 31/58: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Russell...Bottas, keskeyttänyt.

Kierros 32/58: Bottaksen kisa menee lopullisesti pilalle. Suomalaisen Sauberin renkaat menevät lukkoon jarrutuksessa ja auto törmää suoraan Kevin Magnussenin Haas-auton kylkeen. Bottas nilkuttaa variolle, mutta kisa jää kesken.

Kierros 30/58: Verstappen tulee renkaanvaihtoon ja kärsii samalla avausmutkan kolaristaan saamansa 10 sekunnin rangaistuksen. Hollantilaismestari putoaa

Kierros 27/58: Erinomainen pysähdys Norrisille, joka jatkaa kärjessä. Sainz parin sekunnin päässä toisena.

Kierros 26/58: Sainz tulee renkaanvaihtoon sijalta 2. Hyvä pysähdys. McLaren kutsuu Norrisin heti sisään seuraavalla kierroksella. Nyt on todella tärkeä pysähdys valmistajien MM-taiston kannalta tulossa.

Kierros 21/58: Leclerc aloittaa kärkiautojen varikkopysähdykset sijalta 4 tähtäimessä Russellin ohittaminen. Katsotaan miten käy, kun Russell tulee omaan renkaanvaihtoonsa.

Kierros 20/58: Valmistajien MM-tilanteessa McLaren on yhä niskan päällä Norrisin kärkisijan ansiosta. Ferrarit ajavat kuitenkin nyt sijoilla 2 ja 4, mikä tarkoittaa sitä, että jos Norris ajautuisi ongelmiin, kääntyisi asetelma äkisti päälaelleen.

Kierros 15/58: Leclerc on noussut jo neljänneksi ja ahdistaa kolmantena olevaa Russellia alle sekunnin päässä.

Kierros 12/58: Tilanne: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Gasly, 4. Russell, 5. Hülkenberg, 6. Leclerc... 18. Bottas.

Kierros 11/58: Ruudusta 19 lähtenyt Leclerc on noussut jo kuudenneksi. Tiimikaveri Sainz ajaa toisena. Näillä sijoituksilla McLaren on vahvoilla merkkimestaruustaistossa Norrisin johtoaseman ansiosta, mutta Ferrari on tehnyt hienoa nousua.

Kierros 9/58: Varikolla piipahtanut Bottas putoaa kauas kauas kärjestä sijalle 18. Takana ainoastaan Franco Colapinto, joka rikkoi renkaansa Oscar Piastrin osuttua häneen. Samalla Piastrille kymmenen sekunnin rangaistus juuri Colapinto-tilanteesta. Piastrista ei taida tänään juuri olla apua merkkimestaruustaistossa.

Kierros 7/58: Nyt saa Bottaksen kisa jälleen surkean käänteen. Suomalainen saa 10 sekunnin aikarangaistuksen avauskierroksen osumasta Perezin kanssa.

Kierros 6/58: Max Verstappen saa kymmenen sekunnin aikarangaistuksen ensimmäisen mutkan kolaroinnistaan Oscar Piastrin kanssa. Maailmanmestarin temppu, Piastri toteaa sarkastisesti tiimiradiossa.

Kierros 5/58: Lando Norris ajaa kärjessä kovaa vauhtia karkuun muilta. Ero kakkosena olevaan Sainziin on kasvanut jo lähes kolmeen sekuntiin. Piastri käy varikolla hakemassa uudet renkaat.

Kierros 3/58: Bottas jatkaa radalla ja on sijalla 13.

Kierros 2/58: Piastri putoaa sijalle 19, Perezin auto jää radan varteen. Virtuaalinen turva-auto.

Kierros 1/58: Bottas osuu Perezin kanssa ja rikkoo etusiipensä. Todella harmillinen alku suomalaisen kisalle.

Kierros 1/58: Lähtö! Norris pääsee hienosti liikkeelle, mutta Verstappen hyökkää ensimmäiseen mutkaan Piastrin kimppuun. Kaksikko osuu, pyörähtää ja putoaa kauas.

Kello 15.02: Bottas kiittelee radiolla Sauber-tallia ja moottorivalmistaja Ferraria. Bottas ajaa viimeistä kilpailuaan Sauberilla. Suomalaisella ei ole tallipaikkaa ensi kaudelle F1-sarjassa.

Kello 15.00: Autot lähtevät lämmittelykierrokselle. Kohta ajetaan kilpaa.

Kello 14.47: McLaren johtaa merkkimestaruustaistoa 21 pisteen erolla Ferrariin. Italialaistallin tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Jos Ferrarin Charles Leclerc ja Carlos Sainz onnistuisivat ajamaan maaliin sijoilla yksi ja kaksi ja poimimaan vielä ylimääräisen pisteen nopeimmasta kierroksesta, pitäisi McLaren kuskien Lando Norrisin ja Oscar Piastrin kerätä kisasta vähintään 24 pistettä, jotta talli veisi mestaruuden. Tämä toteutuisi sijoituksilla kolme ja viisi, jotka toisivat 25 pistettä.

Kello 14.45: Tervetuloa MTV Urheilun F1-seurannan pariin.

Viimeisen F1-kisansa Sauberilla ajava Valtteri Bottas lähtee kilpailuun erinomaisista asetelmista. Bottas ajoi lauantain aika-ajoissa yhdeksänteen ruutuun. Bottas on tällä kaudella vielä ilman MM-pisteitä, mutta Abu Dhabissa pistetilin avaaminen voisi olla mahdollista. Kilpailu on Bottakselle viimeinen Sauberilla ja mahdollisesti koko sarjassa. Suomalaiskuskilla ei ole tallipaikkaa ensi kaudelle.