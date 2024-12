Haasin Nico Hülkenberg on saanut Abu Dhabin kisaan kolmen lähtöruudun rangaistuksen.

Nico Hülkenberg yllätti monet, kun hän tykitti peräti neljänneksi Abu Dhabin aika-ajoissa lauantaina. Saksalaiskuljettajan ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä hänelle pamahti kolmen lähtöruudun rangaistus, koska hän oli ohittanut kaksi autoa ohjeiden vastaisesti varikon ulostulossa.

– Ohituskielto tietyillä alueilla on toteutettu vaarallisten tilanteiden välttämiseksi ja siksi tuomariston mielestä lähtöruuturangaistus on tässä tapauksessa perusteltu, tuomariston päätöksessä sanotaan.

Nyt Hülkenberg tippuu seitsemänneksi ja lähtöruudukossa Max Verstappen, Pierre Gasly ja George Russell nousevat yhden sijan.

Loistavasti yhdeksänneksi eilen ajaneen Valtteri Bottaksen lähtöpaikkaan Hülkenbergin rangaistus ei vaikuta, eli suomalainen lähtee liikkeelle ruudusta yhdeksän.

Suomalainen on toistaiseksi ilman yhtään MM-pistettä tältä kaudelta. Nyt hänellä on erinomaiset mahdollisuudet päästä pois nollakerhosta, kun lähtöpaikka on kauden paras.

Abu Dhabin lähtöjärjestys

1. Lando Norris McLaren

2. Oscar Piastri McLaren

3. Carlos Sainz Ferrari

4. Max Verstappen Red Bull

5. Pierre Gasly Alpine

6. George Russell Mercedes

7. Nico Hülkenberg Haas

8. Fernando Alonso Aston Martin

9. Valtteri Bottas Sauber

10. Sergio Perez Red Bull

11. Yuki Tsunoda RB

12. Liam Lawson RB

13. Lance Stroll Aston Martin

14. Charles Leclerc Ferrari*

15. Kevin Magnussen Haas

16. Alexander Albon Williams

17. Guanyu Zhou Sauber

18. Lewis Hamilton Mercedes

19. Franco Colapinto Williams

20. Jack Doohan Alpine

*Charles Leclercillä on kymmenen lähtöruudun rangaistus