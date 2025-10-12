Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat tänään sunnuntaina kivikovalla ottelulla, kun se kohtaa vieraskentällä Hollannin. MTV Urheilu seuraa kello 19.00 käynnistyvää ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.
Päävalmentaja Jacob Friis on myllännyt Huuhkajien avauskokoonpanon uuteen uskoon torstain Liettua-pelistä. Liettuaa vastaan pelanneet Viljami Sinisalo, Robert Ivanov, Adam Marhiev, Benjamin Källman ja Joel Pohjanpalo ovat kaikki tänään vaihtopenkillä.
Avaukseen nousevat Jesse Joronen, Adam Ståhl, Santeri Väänänen, Miro Tenho ja Topi Keskinen.
Friis on tehnyt illan peliin erikoisen taktisen valinnan, sillä avauksessa ei ole yhtään puhdasta kärkipelaajaa, joten on mielenkiintoista nähdä, miten Huuhkajat ryhmittyy kentälle illan otteluun.
Liveseuranta, Hollanti–Suomi 2–0
1. puoliaika
23. min: Avausmaalin tehnyt Malen rynnii jälleen kohti keskustaa ja pääsee laukomaan. Vasemman jalan kuti painuu kuitenkin Jorosen hellään huomaan.
18. min: Käynnissä oleva peli noudattaa lähes identtistä kaavaa kuin kesäkuinen ottelu Helsingissä. Silloin Hollanti johti 2–0 jo 23 minuutin jälkeen, mutta nyt Hollanti pisti kuudella minuutilla paremmaksi.
17. min: MAALI! Hollanti 2–0! Hollanti saa sivuvapaapotkun ja Memphis Depay löytää vapaaksi jääneen Virgil van Dijkin, joka puskee pallon maaliin.
13. min: Huuhkajat pyrkii iskemään hanakasti vastaan riistäessään pallon. Toistaiseksi nopeat pyrähdykset on kuitenkin pysäytetty nopeasti. Toisaalta myös Suomi on pitänyt Hollannin pois maalipaikoilta avausosuman jälkeen.
8. min: MAALI! Hollanti 1–0! Hollanti rikkoo seinäsyötöillä Suomen puolustusmuodon ja Donyell Malen tulittaa komean kuvion päätteeksi Jesse Jorosen käden kautta verkkoon.
4. min: Hollanti luo ensimmäisen vaarallisen maalintekopaikkansa. Justin Kluivert keskittää ja Denzel Dumfries pääsee puskemaan lähietäisyydeltä. Suomen onneksi pusku suuntautuu ohi.
Ottelu on käynnissä!
Kello 18.50: Hollanti johtaa MM-karsintojen G-lohkoa 13 pisteellään kolmen pisteen erolla Puolaan ja Suomeen. Suomi on kuitenkin pelannut kaksikkoa yhden ottelun enemmän.
Kello 18.32: Hollanti ja Suomi iskivät edellisen kerran yhteen kesäkuussa. Tuolloin Hollanti oli Helsingin Olympiastadionilla parempi maalein 2–0.
Kello 18.19: Huuhkajia vastaan asettuu todella kova nippu. Hollanti on lyönyt avaukseen kaikki ykkösnimet.
Jos upotus ei näy, voit katsoa Hollannin avauskokoonpanon tästä.
Kello 17.47: Huomionarvoista illan kokoonpanossa on se, että Liettuaa vastaan ensimmäisen maalinsa Huuhkajissa iskenyt Adam Marhiev ei ole kokoonpanossa lainkaan. Marhiev loukkasi Liettua-ottelussa nilkkansa, joten vaikuttaa siltä, ettei nilkka kestä pelaamista.
Kello 17.45: Tässä vielä Huuhkajien avaus listattuna:
#1 Jesse Joronen (MV)
#3 Adam Ståhl
#5 Juho Lähteenmäki
#7 Oliver Antman
#9 Leo Walta
#11 Santeri Väänänen
#14 Kaan Kairinen
#15 Miro Tenho
#16 Topi Keskinen
#17 Nikolai Alho
#21 Ville Koski
Vaihtopelaajat:
Viljami Sinisalo (MV), Lucas Bergström (MV), Matti Peltola, Juhani Pikkarainen, Naatan Skyttä, Robin Lod, Teemu Pukki, Adrian Svanbäck, Jere Uronen, Benjamin Källman, Joel Pohjanpalo ja Casper Terho.
Kello 17.40: Mukavaa sunnuntai-iltaa ja tervetuloa Huuhkajat-seurannan pariin. Suomella on tänään edessään kova testi, kun se kohtaa Amsterdamissa Hollannin. Ottelu käynnistyy kello 19.00.