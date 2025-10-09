Huuhkajat jatkaa tänään jalkapallon MM-karsintojaan, kun se isännöi Helsingin Olympiastadionilla Liettuaa. MTV Urheilu seuraa kello 19. 00 alkavaa ottelua hetki hetkeltä.
Suomen avauskokoonpanossa nähdään tänään debytantti, kun 19-vuotias Juho Lähteenmäki pääsee heti avauskokoonpanoon.
Myös viime karsintaikkunassa sivussa ollut Leo Walta on tänään aloittavassa kokoonpanossa.
Huuhkajien maalia vartioi tänään Viljami Sinisalo.
Liveseuranta, Suomi–Liettua 0–0
Kello 18.10: Huuhkajat lähtee illan otteluun karsintalohkonsa kolmossijalta. Puola ja Hollanti ovat kolme pistettä Suomea edellä, mutta Hollanti on pelannut yhden ottelun muita vähemmän.
Hollanti kohtaa tänään omassa karsintaottelussaan Maltan vieraskentällä.
Kello 18.03: Suomen ja Liettuan ensimmäinen kohtaaminen päättyi maaliskuussa 2–2-tasapeliin. Suomi johti ottelua 2–0 jo 17 minuutin jälkeen, mutta Liettua nousi kahden maalin takaa tasoihin.
Kello 17.45: Vaihdossa tänään aloittavat Jesse Joronen, Lucas Bergström, Matti Peltola, Adam Ståhl, Naatan Skyttä, Robin Lod, Teemu Pukki, Anssi Suhonen, Miro Tenho, Topi Keskinen, Adrian Svänbäck ja Casper Terho.
Kello 17.42: Tässä vielä Suomen avauskokoonpano kokonaisuudessaan.
#1 Viljami Sinisalo
#4 Robert Ivanov
#5 Juho Lähteenmäki
#7 Oliver Antman
#9 Leo Walta
#11 Adam Marhiev
#14 Kaan Kairinen
#17 Nikolai Alho
#19 Benjamin Källman
#20 Joel Pohjanpalo (C)
#21 Ville Koski
Kello 17.40: Oikein mukavaa torstai-iltaa ja tervetuloa Huuhkajat-seurannan pariin. MM-karsintaottelu käynnistyy Helsingissä kello 19.00.