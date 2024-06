Häkellyttävää draamaa: Max Verstappen ja Lando Norris kolaroivat, George Russell livahti voittoon – näin Itävallan GP eteni

Seuranta, F1:n Itävallan GP:

Kierros 68/71: Verstappenille kymmenen sekunnin aikarangaistus Norris-tilanteen viimeisestä osumasta. Noh, se ei paljoa hollantilaista haittaa, sillä Hülkenberg on takana 16 sekunnin päässä.

Kierros 67/71: Se on varmaa, että tästä kisasta tulee sanomista. Aikamoista. Ei olla vielä kertaakaan tällä kaudella tällaista kärkitaistelua nähty.

Kierros 66/71: Norris keskeyttää kolarin jäljiltä. Samaan aikaan virtuaalinen turva-auto radalle. Verstappen on vasta viidentenä.

Kierros 61/71: Kovia peittoliikkeitä Verstappenilta. Koko ajan on hollantilainen harmaalla alueella.

Kierros 54/71: Norris on nyt alle sekunnin sisällä, eli hän saa avattavan takasiiven käyttöönsä.

Kierros 53/71: Nyt on hurjaa! Norris alle sekunnin päässä Verstappenista. Tulihan draamaa tähän kisaan.

Kierros 48/71: Verstappen raportoi, ettei hän pysty enää kovin paljoa pidempään jatkamaan nykyrenkailla. Vauhti on kuitenkin hyvää. Hollantilainen on repinyt taas eron Norrikseen seitsemän sekunnin tuntumaan.

Kierros 42/71: Nyt Norris on hieman paremmassa vauhdissa kuin Verstappen. Ero kaventunut sekunnin verran.

Kierros 39/71: McLarenin Piastri on kivunnut puolentoista sekunnin päähän Mercedeksen Hamiltonista.

Kierros 33/71: Red Bullin meksikolaiskuljettajalle Perezille viiden sekunnin aikarangaistus. Perez ajoi varikolla ylinopeutta. Hän on kisassa seitsemäntenä.

Kierros 27/71: Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff iskeytyy Hamiltonin talliradioon: "Kaikki on vielä pelissä", Wolff kannustaa brittiä aikarangaistuksen jälkeen.

Kierros 19/71: Vaikeaa on Sauberilla. Jo kertaalleen pysähtyneet Haas-kuskit Hülkenberg ja Magnussen poimivat helposti kiinalaiskuski Zhou'n, joka ei ole vielä pysähtynyt.

Kierros 9/71: Kärjessä Verstappen on repinyt yli kolmen sekunnin kaulan Norrikseen nähden. Kaikista kovin kisa käydään nyt Ferrarin Sainzin ja Mercedeksen Hamiltonin välillä.

Bottas on sijalla 17. Eroa edellä ajavaan Strolliin on vajaat kolme sekuntia.

Red Bullin Max Verstappen on voittanut Itävallan GP:n yhteensä neljä kertaa (2018, -19, -21 ja -23). Nykyään Sauberilla ajava Valtteri Bottas voitti Itävallassa sekä vuonna 2017 että 2020.

Kello 15.54: F1:n kuljettajien MM-taistossa Red Bullin Max Verstappenilla on 71 pisteen kaula McLarenin Lando Norrikseen nähden. Verstappenilla pisteitä on 227 ja Norriksella 156. Kolmantena on Ferrarin Charles Leclerc (150).