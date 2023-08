Kybervarusmiehet kylvävät Puolustusvoimissa siemeniä startup-yrityksille – "Siviilissä ei pääse likaamaan käsiään"

Kokeilulla on tarkoitus selvittää, syntyykö koulutuksen avulla sellaista innovointia ja haasteiden ratkaisukykyä, joka voisi tuottaa maanpuolustukseen liittyvän "startup-yritystoiminnan siemeniä". Sitran ja Puolustusvoimien yhteistyössä toteuttamaan hankkeeseen on haettu mallia kyberteknologian ja startup-yritysten todellisesta mahtimaasta Israelista, jossa suomalaiset kävivät tutustumismatkalla marraskuussa 2022.

Sitran puolelta koulutusohjelmaa koordinoivan kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Korkiamäen mukaan Suomea ja Israelia yhdistävät asevelvollisuusjärjestelmä sekä vahva startup-kulttuuri, mutta toki mailla ja kulttuureilla on myös paljon eroja.

– Suomen malli tästä on rakennettava, emme voi tehdä samanlaista kuin siellä, mutta voimme ottaa oppia hyvistä asioista, Korkiamäki sanoo.

Nimettömät ja kasvottomat varusmiehet

– Tässä kun Siilasmaan kanssa puolitoista tuntia porukkaa jututettiin, niin hyvältä vaikuttaa – kuten olettaa voi, kun on hyvin valikoitunut porukka, Hyppönen kuvaili tapaamista varusmiesten kanssa.

"Siviilissä ei pääse likaamaan käsiään niin kuin täällä"

Yksi kyseisen porukan jäsenistä on Aliisa . Nimi on keksitty, koska Puolustusvoimat ei halua paljastaa kybervarusmiestensä henkilöllisyyttä. Heitä ei myöskään saa kuvata.

– Täällä pääsee käskisi niin erilaisiin projekteihin kuin siviilimaailmassa. Voisin ehkä erikoistua enemmän käytännön hommiin. Siviilissä on kyllä vastaavanlaisia tapauksia kuin täällä, mutta siellä ei pääse likaamaan käsiään niin kuin täällä, Aliisa kuvailee.

Hänen mukaansa sotilaskoulutus on kiinnostanut aina, mutta mahdollisuus päästä erikoiskoulutukseen oli viimeinen niitti päätökselle lähteä inttiin. Sisäänpääsytesti oli puolestaan antanut osviittaa koulutuksen korkeasta tasosta.

Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä on kääntynyt nousuun kolmen viime vuoden aikana.

Playstationin pelaaminen ei riitä

Kybervarusmieskoulutukseen oli tänä vuonna hakijoita 255, joista 30 valittiin koulutukseen. Everstiluutnantti Arajuuren rima on korkealla, mutta kaikkien ei tarvitse olla Aliisan kaltaisia valmiita ammattilaisia.

– Meillä on tuolla mukana myös virtuooseja, itseoppineita luonnonlahjakkuuksia - - me emme haluakaan kaikkien olevan samanlaisia vaan ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia, Arajuuri kuvailee.